“Në korrikun e 2022 kishte një frymë, gjashtë mujori i parë, që duhet të kanalizohet në përfaqësim të vërtetë të atyre njerëzve dhe asaj fryme, në momentin kur nisi të çedonte, këta njerëz nisën të ftohen, fryma është aty e kemi ne në dorë ta ngrejmë, duhet tu japim të drejtë qytetarëve që të sjellin përfaqësuesin e tyre. Vetëm në ktë mënyrë do të kemi mundësi që të bëjmë tezat tona politike, për të shku me u ballafaqu me sistemin me një alternativë të vërtëtë qeverisëse. Nis nga këtu. Nevojitet shpejtësi në veprime karshi kundërshtarit politik, mendoj që do të ishte më efikase, më e strukturuar, më e mbështetur nëse vjen në formën e një udhëzimi të qartë dhe të pastër, për të riformuar, për të dhënë atë premtimin e madh, që ishte rithemelimi. Premtimi, nëse vjen nga kryesia, nga doktori, jo vetëm që do të jetë më i strukturuar më mirë, por edhe më i mbështetur më mirë, që do të thotë nuk harxhohet kohë. Nëse kjo nuk ndodh kemi për të parë që do të ndodhin vetë riorganizimet, por s’do të jetë as shumë e shpejtë, as organizative, kemi ne përgjegjësi për ta organizu këtë frymë. Mund ta bëjë Kryesia (në mungesë të Berishës), janë forumet politike ato që e vendosin. Mund të thërrasin Këshillin Kombëtar, është e drejtë e tyre.”