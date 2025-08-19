Një prej figurave më të votuara të opozitës në zgjedhjet e 11 majit, Ilir Alimehmeti, beson se Partia Demokratike duhet të riorganizohet dhe të hapet ndaj figurave të reja.
Në një intervistë për “Vizion Plus”, Ilir Alimehmeti shpjegon se përtej betejës për të treguar të vërtetën për farsën zgjedhore të 11 majit, PD ka dy sfida, e para beteja në parlament dhe e dyta beteja për të bërë PD parti fituese. Sipas tij për ta bërë parti fituese duhet së pari PD të hapet e të riorganizohet.
“Ato parime me të cilat nisi rithemelimi; e para është hapja, që do të thotë të ftosh dhe të thërrasësh njerëz që mund të japin kontribut në parti, dhe e dyta meritokracia. Tani ne kemi disa procese zgjedhore që janë zhvilluar, që do të thotë njerëz që japin e performojnë duhen mbështetur të shkojnë përpara dhe disa njerëz që kanë performuar më pak se sa ishte e pranueshme, atëherë një hap më pas”, tha Alimehmeti.
Riorganizimi sipas Ilir Alimehmetit është rruga e vetme që PD të krijojë frymë e të sjellë shpresë.
“Pa një riformatim të vërtetë ne do e kemi të vështirë, nuk them e pamundur, por do ta kemi të vështirë t’i qasemi zgjedhjeve të 2027. Patjetër me qetësi, këto kërkojnë kohën e vet, kërkojnë procedurat e veta, ne po presim ende raportin përfundimtar të OSBE-ODIHR, sepse është pjesë e analizës sonë dhe në bazë të analizës sonë duhet bërë diskutimi i këtij riformatimi, sa i gjerë duhet të jetë”, tha Alimehmeti.
Alimehmeti thekson se PD duhet të shohë të gjitha mundësitë si kthehet në një forcë fituese.
“Diçka që funksionon, funksionon. Diçka që nuk funksionon dhe tregoi që nuk funksionon, atëherë duhet ndryshuar për më mirë. Pse? Sepse e thotë Ajnshtajn shumë qartë, nëse përdorim të njëjtën metodologji dhe presim rezultate të ndryshme, nuk jemi shumë të qartë tek kjo që po bëjmë”, theksoi ai.
Debati i brendshëm për riorganizimin e PD nuk pritet të hapet edhe për disa javë derisa të publikohet raporti përfundimtar i ODIHR për zgjedhjet parlamentare, e vetëm atëherë do të shihet nëse partia më e madhe e opozitës vendos të ndryshojë apo jo./vizionplus
