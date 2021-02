Kreu i Partisë Balli Kombëtar, Adriatik Alimadhi është shprehur se ndihet i zhgënjyer nga kreu i PD Lulzim Basha që se ftoi të bëhej pjesë e koalicionit opozitar “Aleanca për Ndryshim”.

“Cinizëm për vetë faktin se Basha ka bërë diferencim duke marrë ballin demokrat, duke futur frymën e përçarjes midis ballit kombëtar. Kam dashur gjithë kohën që kam dretuar ballin kam qenë i matur politikisht po isha i bindur se do vinte nga PD. Ajo bëri ndarjen mes ballit kombëtar dhe ballit demokrat që ka krijuar vetë. E ka mbështetur dhe stimuluar në çdolloj zgjedhje. Ky fakt më shtoi bindjen se Pd se ka dashur asnjëherë ballin kombëtar, pronarët…

Nuk kam tentuar asnjëherë për marrëveshje me bashën, pse duhet të tentoj. Ju e dini që me marrjen e mandatit, që kur pranova mandatin ka pasur dhe elementë që janë futur nga PD. Mora mandatin dhe PD i ka ndezur motorët e saj për të ardhur në qeverisje. Ka qenë një qëndrim për të ardhur keq që e tregoi në këto zgjedhje. Bëri mirë se po të shohësh brenda aleancës që ka krijuar Pd janë të njëjtët. PD ska dashur kauzën e identitetit kombëtar në këtë rast. Asnjë parti se ka kauzën e bashkimit kombëtar. I vetëm do kandidoj. Ka qenë kryesia e ballit kombëtar që më ka orientuar për të qenë të kujdesshëm në lëvizje dhe për të pritur një bashkëpunim me PD. Por PD ka vendosur, ka urrejtje për këto njerëz të vrarë dhe të pushkatuar. PD i ka përzënë personalitet e Ballit Kombëtar”, tha ai.

g.kosovari