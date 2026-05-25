Ish-deputet i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj shtroi dilemën, në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1, nëse avancimi në kapitullin e 23 të Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian është meritë apo sy-mbyllje e institucioneve.
Ai iu drejtua ekspertes së fushës Nirvana Deliu duke ngritur pyetjen nëse progresi i deritanishëm në reformën e drejtësisë dhe integrimin europian ka ardhur si rezultat i meritës reale apo si pasojë e një “sy-mbylljeje” nga ana e institucioneve.
“Unë do të kisha në fakt edhe një pyetje për patjetër zonjushën, zonjën si njohëse edhe më e mirë dhe më teknike, por dhe më e ftohtë në fund, lidhur me një çështje që, për ta bërë edhe më të thjeshtë edhe për ata që na dëgjojnë: se çfarë ka qenë ky avancim – po e quaj avancim – ka qenë meritë apo ka qenë syshkelje nga ana e institucioneve, sy-mbyllje më saktë?”, tha Alibeaj.
Ai shtoi se pyetjen e bën edhe në kuadër të një “kulture intelektuale”, duke kërkuar sqarime të qarta nga eksperti.
Alibeaj nënvizoi se një nga çështjet kryesore për të cilën ka interes është performanca në Kapitullin 23, Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore, të cilin e quajti me nofkën “Michael Jordan”.
“E kam edhe për kulturë intelektuale, me thënë të drejtën. Cila është çështja për të cilën kam interes? Një nga çështjet – ju thatë dhe besoj edhe publiku është i mirëinformuar – është ajo e Kapitullit 23, numri Michael Jordan, që ta mbajnë mend njerëzit.
Kjo do të thotë performanca e sistemit të drejtësisë, do të thotë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të jetë e papenguar. Besoj që kjo është një rrugë, një kusht që tregon suksesin ose jo“, tha më tej Alibeaj.
