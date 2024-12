Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka shprehur shqetësimin për marrëdhëniet jo të mira të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duke theksuar se pa ndihmën e tyre, liria e vendit mund të ishte shumë më e vështirë për t’u arritur.

Në organizimin e kreut të AAK-së Ramush Haradinaj për pritjen e veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) me rastin e Ditës së Veteranit, Ahmeti ka theksuar rëndësinë e sakrificave të veteranëve për lirinë e Kosovës dhe ka apeluar për unitet të mëtejshëm, raporton EO.

Ai ka theksuar se ata janë fitimtarët që dhanë gjithçka për atdheun dhe se obligimi i të gjallëve është të nderojnë dhe kujtojnë ata që ranë në luftë.

“Ju më të merituarit e UCK-së, ju fitimtarët që i dhatë gjymtyrët atdheut por të mbijetuar nderoni të gjithë të rënit kujtoni buzëqeshjen që akoma ajo buzëqeshje reflekton mbi Kosovën, të Luan Haradinaj, e komandanti legjendar Adem Jashari, ju jemi klasa më e lartë e sakrificës e angazhimeve që Kosova sot është shtet por ama misione ende nuk kanë mbaruar, nëse doni të zgjeronin tokat e Serbisë ngushtoni hapësirat e shqiptarëve, më shumë se sot na duhet uniteti të jemi krahë i njëri-tjetrit”, ka thënë Ahmeti.

Ai ka apeluar për më shumë angazhim dhe veprim të përbashkët, duke shtuar se duhet të vazhdohet me proceset që çojnë në anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe BE, për të siguruar paqen dhe sovranitetin në vend.

“Nuk më vjen mirë që marrëdhëniet janë aq të ftohta me Amerikën dhe Evropën sepse pa ndihmën e tyre ne shumë vështirë do e kishim, ne lirinë e fituam dhe lamë me gjak por bashkë me aleatët e çliruam Kosovën. Nuk më vjen mirë që gjuha shqipe nuk është gjuha zyrtare në Maqedoni, që për atë gjuhë ata kanë derdhur gjakun.

Na duhet akoma vendim e veprim i përbashkët, i kemi ngritur bashkë të gjitha ushtritë e proceset. Ti shpiem bashkë deri ën anëtarësimin e Kosovës në NATO, e në Bashkimin Evropian dhe të jetojmë të lirë në paqe dhe në sovranitet”, ka theksuar ai.