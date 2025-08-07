Në protestën e sotme, 7 gusht, që po mbahet në Prishtinë kundër Gjykatës Speciale ka marrë pjesë edhe njëri nga ish-themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ali Ahmeti.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) në Maqedoninë e Veriut, Ahmeti, u shpreh se sot kanë dalë në shesh për të kërkuar liri për çlirimtarët që po trajtohen padrejtësisht nga Gjykata Speciale.
Mes të tjerash gjatë fjalës së tij, Ahmeti u shpreh se Serbia po përpiqet që përmes Speciales ta përmbysë çdo të arritur në Kosovë.
“Gjatë luftërave, e pas tyre, e deri më sot, e si duket, për fat të keq, asnjëherë Serbia dhe zyrtarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë pajtuar me të drejtat e shqiptarëve. Prandaj, Serbia, me përkrahësit e saj, ka bërë dhe po bën gjithçka për zhbërjen e Pavarësisë së Kosovës. Përmes Gjykatës Speciale të Hagës, ajo po përpiqet të përmbysë çdo të arritur në Kosovë”, tha Ahmeti.
Politikani nga Maqedonia e Veriut, theksoi se UÇK i është përmbajtur ligjeve ndërkombëtare të luftës dhe se “asnjëherë s’është marrë me të pafajshmit, asnjëherë s’ka vrarë civilë” dhe se lufta e saj ishte vetëm çlirimi.
