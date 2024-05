Ali Ahmeti ia kthen reston: Masat e BE-së dhe SHBA-së, alarm për klasën politike kosovare, sidomos Kurtin

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, deklaroi se klasa politike e Kosovës, e ne veçanti Qeveria e Kosovës duhet të jenë në alarm nga vendosja e sanksioneve, tashmë një vit ndaj Kosovës, nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA). Ai ka thënë se nuk ndjehet mirë kur lexon në media ndërkombëtare për ndëshkimin që BE-ja dhe ShBA-ja i kanë bërë Kosovës, me këtë rast edhe ka bërë thirrje që qeveria të bashkëpunoj me aleatet e saj.