Alfred Lela ka treguar në Facebook se sot e ka marrë një kërcenim të tmerrshëm nga konspiracionisti Alfred Çako.

Lela thotë se drama nisi në momentin kur ai e telefonoi duke i kërkuar që të ndeshen tek liqeni.

Ndër të tjera, ai përmend edhe origjinën e tij si “mburojë” duke paralajmëruar se është nga Fushë-Kruja. Mesa duket, tani përveç Çakos kanë marrë frikë të gjithë të tjerët që kanë ironizuar Lelën deri më sot. “Alfred Cako sapo me mori ne telefon me sharje e kercenime, me pretendimin se e kam fyer mbreme ne emisionin PolitikON. Me tha se nuk eshte Poet dhe se me pret te Liqeni ku kerkon te rrihet me mua (apo te me rrahe!!!).

Une fushkrujs jam (edhe pse qellon te merrem me shkrime ne vend te ekzekutimeve) , por u tremba se, thashe me vete: ky qe di kaq shume per gjera kaq te mistershme te shkences, kush e di se si mund te me qelloje me nje shikim.

Por gjuha, sjellja dhe anima e nje njeriu te ketille, qe del ne publik per te marre benefitet, por as i kupton dhe as i perfill, kostot e te qenit ne publik, me thote shume per faktin se si, asnje televizion dhe lexim, disa njerezve nuk ua tret nga fytyra dhe predispozita mungesen e 2 mije viteve qyteterim.

P.S. Covid-19 e paskam kaluar pa asnje shenje, tani me duhet te kaloj edhe Cako-20.

Zot na ruaj!", thotë Lela.