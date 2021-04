Tani që zgjedhjet përfunduan dhe fituesi u shpall, meqë është edhe fundjavë, duhet pak relaks, pas gjithë atij tensioni dhe mllefi, që çoi deri edhe në vrasje.

Dhe meqë jemi në fundjave, për zbavitje mund të lexoni këtë meditim të Alfred Cakos, që shpjegon se çfarë ndodhi më 25 prill

Shkrimi i Cakos

Berisha nuk e ngriti dot veten ne lartesine e nje udheheqesi popullor pra edhe te toskeve; ai kishte fobi ndaj tyre dhe kurre nuk i besonte, edhe kur ju jepte ndonje detyre per tu dukur ai gjithperfshires ne qeverisje.

Ai punoi per ta fshehur kete ane tejet te demshme te paragjykimeve krahinariste por gjithmone dergonte nr.2 te cdo ministri nje te besuar te klanit te vet gege per ta kontrolluar e spiunuar.

Ai vendosi ne krye te Shikut nje dibran dhe nje kuksian ndeesa ne drejtimin e policise nje njeri te besuar, ish- bodigardin e vet, Agron Kulicaj si personin kryesor qe drejtoi cdo veprim me posrosi direkte te Berishes.

Berisha vet ishte perfaqesuesi i muslimaneve gege ndersa katoliket i terhoqi me figura si Pjeter Arbnori, Alfred Sereqi dhe se fundmi me J. Topallin duke ju lene nr.2 te shtetit sa here qe vinte ne pushtet por duke u perpjekur ti kontrollonte dhe te mos ju besonte shume afeksionit e bindjes se tyre ndaj Selise se Shenjte.

Berisha u perpoq qe ti mbante ne skalion te dyte shume elemente kriminale nga radhet e katolikeve pa i lejuar te beheshin pjese e Kuvendit.

Ndersa si kuaj troje per toskerine ai zgjodhi njerez pa reputacion por te afte per dallavere e te koruptuar si Genc Ruli apo Fatmir Mediu i cili ka qene i besuari i grupit Skull & Bones tek e djathta.

Fitorja e demokrateve dhe Cabales ne Usa, sigurisht qe e sfumoi fuqine e Mediut edhe me shume ne keto zgjedhje. Pra ky ishte nje dem i madh i Berishes ndaj kombit.

Ai kerkoi qe vatren e komunizmit dhe sllavizmit, Vloren, ta nenshtronte me dhune me geget e tropojanet e tij. Sa me qeshet kur vlonjatet thone ne unison, komuniste e balliste, “Vlora e flamurit!”

Vlora ka berthamen e qelbit te kuq te Shqiperise, qelb i cili eshte shume i veshtire te pastrohet qe nga cibani i familjes filoserbe, KAPO. Por ky ciban antishqiptar ne Vlore mund te pastrohet vetem duke mbeshtetur nacionalistat e laberise dhe jo me klanin gege.

Eshte ky ciban qe po mbeshtet sot me se shumti ne PS skemen e fabianisteve te majte te Londres per shpopullimin e vrasjen e shqiptareve me shiringa per 5 vjet, duke futur ne thertore se pari administraten dhe enturazhin e tyre.

Ky proces i budallallosjes kolektive prej fabianisteve te Tiranes, pad marrjes se shiringes prej tyre enblock, do tja beje nje te mire Shqiperise pas 4-5 vjetesh. Jam i sigurte se Rama do percjelle per kete fakt me qindra bashkepuntore te tij per ne Sharre duke ju shkruar nga nje epitaf sarkastik tek varri: Keta e dashuronin shume zjarrin dhe ju afruan aq shume per t’u ngrohur sa u dogjen!

Rama ose Ballaban Pasha i rimeshiruar u perzgjodh nga fabianistet per disa cilesi dhe dobesi te tij karakteriale dhe morale qe e kompromentonin rende dhe e benin njeri te besuar te Cabales.

Ai eshte demagog, me origjina te perzjera krahinore famijare ne nje spekter vertikal gjeografik nga Shkodra, Durrsi deri ne zonen e Himares dhe me prejardhje fetare ortodokse & katolike. Madje per te joshur gjoja Seline e Shenjte dhe katoliket shqiptare ai thote se emrin e pagezimit e ka Paulin.

Gjeja e pare qe beri Rama sipas porosive te Cabales qe ka experience te gjate ne permbysjen e shume qeverive ne bote qysh nga Revolucioni Francez e deri me sot, ishte krijimi i grupeve paramilitare per te rezuar jo betem me propagande por edhe me force krahun tjeter nga pushteti.

Bashkim Fino ka shkruar se qysh me 1997 kur krijoi Qeverine e Stabilitetit atij ju kerkua direkt nga Sorosi nje portofol per Edi Ramen tek kultura. Por Nano e refuzoi me sa duket dhe Fino nuk mund t’i dilte kunder bosit te vet te PD. Pra G.Soros eshte investuar si ralle here vete direkt per kete aset e per ta futur kunder shqiptareve si Ballaban Pashen nga i cili Rama eshte i rimisheruar.

Gjeja tjeter qe u kujdes Rama ishte se nuk i mjaftonte vetem grupi i kuq i Vlores si mbeshtetje por ai duhej te cante klanin e bashkuar gege dhe per kete gjeti dasine fetare duke ftuar nje grup katolikesh me influence dhe nje pjese prej tyre me te kaluar kriminale.

Dihet se katoliket jane diskriminuar ekstremisht nga grupi i kuq i Vlores gjate sundimit te tyre komunist dhe nje simbioze e tyre politike ishte e paimagjinueshme. Por Rama ja arriti duke i ndihmuar dhe perkrahur ne bizneset e tyre dhe duke i lejuar qe ata te merrnin revansh kunder te djathteve apo klanit musliman gege te PD duke arritur te merrte se fundmi me nje parti taktike 3 mandate me pak vota te perqendruara ne veri dhe ne Tirane dhe me ane te z.Topalli ti hiqte PD 2-3 mandate tradicionale.

Nga keto veprime klani i kuq pro serb i Vlores u forcua ne Veri ndersa klani gege qendroi ne vend numero me nje dobesi te theksuar ne Toskeri per shkak te politikave lokaliste te Berishes dhe PD.

Ndersa klani i kuq i bektashinjve te Skraparit qe ka qene violine e dyte e klanit te leberve komuniste te E.Hoxhes, u krijua nga Ilir Meta me urdher te CIA dhe F.Nanos per te larguar socialistet e superfuqishem me 2005 nga pushteti duke ju hequr te majteve disa vende ne Parlament.

Por I.Meta qelloi kocke e forte dhe paret e korrupsionit ai nuk ka pranuar ti ndaje me fabianistet dhe keshtu filloi te armiqesohej me ta. Dyshja Berisha -Meta filluan te trembeshin pas vitit 2013 kur fabianistet mberthyen egzekutivin dhe po kerkonin tja merrnin shqiptareve pushtetin juridik.

Perballe projekteve te sofistikuara te Cabales per ta sheqerosur kete projekt asfiksues per politikanet e dekadave te tera qe do te vine ne Shqiperi, Meta dhe Berisha u treguan shuraqe dhe ja u dorezuan dora dores duke vepruar me dobesi e leshime. Largimi nga parlamenti dhe pushteti vendor ishte vdekjeprures e asfiksues per PD.

Sot, pas nje votimi mes shqiptareve per pavarsi dhe Cabales qe ka ne Tirane Ballaban Pashen, grupin G99 (lexo 666 qe eshte frekuenca simbolike vrastare e gjithe specieve 66,6 GH), cibanin e kuq te Zones se Pare Operative me qender ne Vlore, humben shqiptaret. Shume shpejt do te shikoni keto 4-5 dimrat qe do te vijne holokaustin ndaj shqiptareve (ashtu si holokaustin ndaj evropianeve te bardhe per ti zevendesuar gjithe euro-azine me racen e verdhe). Dikush mund te qeshe me keto sic ka qeshur me mua para nje viti dhe sot te gjitha u bene realitet. Experimenti i bretkoces po behet ne menyre te perkryer me shqiptaret.

Cfare duhet te beje opozita? Jane 3 varjante: 1- te pranoje zgjedhjet dhe asgjesimin e klanit politik musliman nacionalist gege e bektashi; 2- te mos e pranoje legjitimitetin e parlamentit dhe te vazhdoje protestat ne rruge; 3- Nje kombinim i dy te parsve- mosnjohje te rezultatit te zgjedhjeve , futjen ne parlament dhe organizimin e protestave te fuqishme kunder E.Rames.

Ne te treja rastet duhet qe Pd te organizoje krijimin e nje grupi te ri drejtues dhe dyshja Berisha Meta duhet te largohen nga politika direkte e te rrine ne prapavije duke dhene kontribute. AKeta duhet te sjellin ne krye nje ekip te ri, te afte, demagoge te shkelqyer, patriote dhe qendrestare me Adn nacionaliste per te mbrojtur shqiptaret nga reziqet e medha te asgjesimit gjate ketij dhjetvjecari.