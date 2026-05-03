Në kulmin e debatit për garën e munguar të 23 majit për kryetarin e Partisë Demokratike, nga Dibra, Sali Berisha ka nisur një valë sulmesh ndaj demokratëve të përjashtuar prej tij nga gara, të cilat, Alesia Balliu i cilëson mashtrimet e një pensionisti politik të shpallur non grata.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balliu, një nga kandidatet për kreun e PD-së, së cilës iu ‘mbyll dera’, thotë se Berisha nuk ka as burrëri e as turp në turin e tij të thashethemeve me qëllim, mohimin e kontributit të demokratëve.“Doktori i Enver Hoxhes ke qenë ti, Sali, jo ne! Sali Berisha ka nisur edhe sot të njëjtën valë sulmesh dhe të pavërtetash ndaj demokratëve. Një pensionist politik, i shpallur “non grata”, që vijon turin e thashethemeve dhe mashtrimeve për të zbehur dhe mohuar kontributin tonë në çdo cep të Shqipërisë. Në Dibër të moçmit thonë “Mashtrimi ta ul burrnine’, turpi ta nxin faqen.” E sot, Sali, ti nuk ke më as burrëri e as turp — dhe këtë po e kuptojnë çdo ditë e më shumë demokratët dhe shqiptarët” shkruan Balliu në Facebook.
