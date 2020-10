Kreu i Republikanëve Fatmir Mediu ka përsëritur thirrjen ndaj opozitës se duhet të tregojë alternativën e saj.

“Edi Rama nuk do të ndalet për të manipuluar zgjedhjet, për të vjedhur votat, edhe sikur Shqipëria të përjashtohet nga procesi i integrimit europian. Kemi përballë një njeri të papërgjegjshëm, i cili po shkatërron vendin, e ka ndarë vendin, po na ndan nga BE por edhe nga njëri tjetri. Dhe para kësaj situate është detyrë imediate e opozitës jo të presë se ç’mund të bëjë Edi Rama, por të presë se ç’mund të bëjë vetë. Gjëja më e mirë që mund të bëjë opozita është të ulet me njerëzit e saj se ç’duhet të bëjë në çdo qendër votimi. Për të identifikuar votuesit tanë, për t’i mundësuar atyre që të votojnë, për ti mbrojtur votën dhe për të bërë të mundur që më 25 prill të largojmë këtë qeveri dhe të kthejmë shqiptarët në rrugën drejt Europës”, tha Mediu.

Nga Fieri, ku zhvilloi një takim me strukturat, Mediu akuzoi Ramën se ka instaluar në vend pushtetin e krimit dhe korrupsionit, e në këto kushte, ai ripërsëriti thirrjen drejtuar Presidentit Meta për të shpërndarë parlamentin.

g.kosovari