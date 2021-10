Kryeministri Edi Rama është takuar me homologun e tij në Bavari Markus Soder.

“Mynih, Gjermani – Takim me Kryeministrin e Bavarisë, Markus Söder, një aleat i vendosur i Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin europian, me të cilin do të punojmë për fuqizimin e marrëdhënieve ekonomike e tregtare mes Bavarisë e Shqipërisë.”

/b.h