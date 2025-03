Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu në një reagim në platformën X është shprehur se marrëveshja mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, synon që të rrisë kapacitetet mbrojtëse për të penguar kërcënimet, si edhe mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonalë.

Vengu i është përgjigjur edhe deklaratave të Vuçiç, duke thëne se “Serbia ia ka pezulluar vetes mundësinë për konsultime shumëpalëshe”.

Reagimi i plotë i ministrit Vengu:

Marrëveshja për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim i natyrshëm mes tre shtetesh sovrane. Si aleatë kemi një vlerësim të njëmendtë mbi kërcënimet që synojnë të pengojnë të ardhmen evropiane të rajonit tonë. Ndaj kemi vendosur të bashkëpunojmë për të rritur kapacitetet tona mbrojtëse dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonalë. Serbia, duke ndjekur prej dy vitesh një politikë të karriges boshe në iniciativat rajonale, ia ka pezulluar në mënyrë të njëanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë në konsultime shumëpalëshe. Ky pezullim, që është në dorën e Serbisë të lihet mënjanë, e bën të kotë çdo narrativë viktimizuese që vjen nga qeveria serbe. Në historinë e saj, Shqipëria nuk ka precedente marrëveshjesh ose traktatesh të fshehta në dem të fqinjëve, siç e kanë pasur shtete të tjera. Për rrjedhojë, krahas kureshtjes së ekspertëve të dramave rajonale dhe atyre që mezi presin të gjejnë një vesh për të dëgjuar rënkime, nuk e kemi aspak problem të publikojmë marrëveshjen tripaleshe”.

Qëndrimi i Presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç:

“Shqiperia dhe Kosova ka hapur nje “gare armesh” duke nenshkruar memorandumin e bashkepunimit ne fushen e mbrojtjes me Kosoven”-Ky ka qene qendrimi i Presidentit te Serbise Aleksander Vuçiç pas marreveshjes se nenshkruar ne Tirane me 18 mars. Nje qendrim qe e ka mbajtur nga qendra e Bashkimit Europian, Brukseli.

“Është situatë e vështirë për ne, por ne e kemi kuptuar mesazhin e tyre. Dhe, ne do ta ruajmë vendin tonë, do t’i pengojmë ata dhe gjithmonë do ta mbrojmë me sukses nga çdo agresor i mundshëm, qoftë edhe një agresor kaq i fuqishëm”, ka thënë Vuçiç.

Vuçiç po ashtu ka nënvizuar “se memorandumi përbën “shkelje të marrëveshjes nënrajonale” dhe se është “i bindur se NATO-ja nuk ka qenë e njoftuar për këtë”.