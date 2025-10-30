ALBSIG Jetë ka mbyllur nëntëmujorin e parë të vitit 2025 me një performancë të jashtëzakonshme, duke u renditur në vend të parë në tregun e sigurimeve të jetës me një pjesë tregu prej 38.09%, sipas të dhënave të publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Kompania ka regjistruar prime të shkruara bruto prej 636 milionë lekësh, me një rritje vjetore prej 76%, duke konfirmuar pozicionin e saj si lider në një treg që po zgjerohet me ritme të shpejta.
Në segmentin më të madh të tregut – sigurimin e jetës së debitorit, që përbën pjesën kryesore të produkteve të sigurimeve të jetës në Shqipëri – ALBSIG Jetë mban vendin e parë me 44.61% të tregut, duke shënuar një rritje mbresëlënëse prej 96% krahasuar me vitin e kaluar. Ky segment, që lidhet ngushtë me produktet bankare dhe kreditimin e individëve, ka qenë tradicionalisht motori kryesor i tregut të sigurimeve të jetës, dhe ALBSIG Jetë ka ditur ta kapitalizojë më së miri këtë tendencë, falë bashkëpunimeve afatgjata me institucionet financiare, besueshmërisë së ndërtuar në treg dhe mbështetjes së një grupi të madh si Kastrati Group.
Rezultatet e larta vijnë si fryt i një strategjie të qëndrueshme zhvillimi që vendos në qendër klientin dhe cilësinë e shërbimit. Kompania, e cila operon në tregun e sigurimeve të jetës që prej vitit 2019, ka ndërtuar një portofol produktesh të orientuar drejt nevojave reale të individëve dhe bizneseve, duke kombinuar inovacionin digjital me një model të personalizuar këshillimi financiar. Kjo qasje ka ndihmuar në rritjen e qëndrueshme të numrit të klientëve dhe në forcimin e besimit ndaj ALBSIG Jetë.
Në një treg që po zgjerohet nën ndikimin e zhvillimeve ekonomike dhe rritjes së ndërgjegjësimit për mbrojtjen financiare, ALBSIG Jetë ka arritur të pozicionohet në krye, jo vetëm në aspektin e volumit të primeve, por edhe të standardeve të shërbimit. Kompania po forcon kanalet e saj digjitale të shitjes, po investon në produkte moderne sigurimi dhe po promovon transparencë të plotë në çdo ndërveprim me klientët.
Performanca e 9-mujorit 2025 vërteton qartë se ALBSIG Jetë nuk është më thjesht një emër i ri në treg, por një aktor kyç në zhvillimin e segmentit të sigurimeve të jetës në Shqipëri, duke ndërtuar një model suksesi që mbështetet në besim, inovacion dhe rezultate të matshme.
Leave a Reply