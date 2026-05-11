Nga Jakin Marena
Mungesa e konsensusit për zgjedhjen e presidentit të Republikës ka bërë që Kosova të shkojë në zgjedhje më 7 qershor! Janë zgjedhjet e treta në vend prej pak më shumë se një viti, të shkaktuara thjeshtë e vetëm për faktin se partitë politike nuk po gjejnë një emërues të përbashkët për zgjidhjen e krizës politike, duke mos qënë dakord për asgjë!
Që nga shkurti i vitit të kaluar, Kosova është qeverisur vetëm me qeveri në detyrë, dhe kjo për shkak se kreu i mazhorancës Albin Kurti nuk ka denjuar të ndajë pushtet me askënd.
Lëvizja Vetëvendosje, vinte me një rezultat domethënës të vitit 2021 teksa kishte marrë 58 deputetë në parlamentin me 120 deputetë të Kosovës, duke qeverisur me partitë e vogla për krijimin e qeverisë së atëhershme, mes të cilëve ishte dhe lista ‘Guxo” e Vjosa Osmanit!
Ndërkohë që në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 Kurti fitoi 10 mandate më pak, duke mos arritur shumicën qeverisëse, dhe duke e zvarritur për gati 10 muaj procesin e zgjedhjet se kryetarit të Kuvendit, përmes kandidimit të Albulena Haxhiut mbi 40 herë pa mundur të gjejë konsensus. E në fund të herës gjeti ‘karar’ me Dimal Bashën, teksa u fut në cirkuitin e krizës institucionale në fillim me nënkryetarin serb dhe më pas me mungesën e numrave për qeverinë e re!
Zvarritje pas zvarritjesh, Kurti, me një ‘dorë’ ndihme dhe nga presidentja e atëhershme, Vjosa Osmani, ia arriti që ta çojë datën e zgjedhjeve të parakohëshme më 28 dhjetor të vitit të kaluar, pikërisht në pikun e rikthimit të diasporës në atdhe, për të festuar festat e fundvitit!
Rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit ishte një ‘bekim’ për Kurtin, nëse ai llogjikonte si kreu i një partie politike me sens qeverisës, pasi mori mbi 51 përqind të votave! Duke rrënuar opozitën dhe në veçanti Lidhjen Demokratike të Kosovës të kryesuar nga Lumir Abdixhiku, duke ulur kuotat e PDK të Bedri Hamzës, duke nxjerrë jashtë Kuvendit “Nismën’ e Fatmir Limajt, duke lënë në ‘vend’ AAK e Ramush Haradinajt. Për më tepër, duke e konsoliduar Vetëvendosjen si partinë e parë politike në Kosovë e cila merr për herë të dytë mbi 50 përqind të votave, të aftë për të qeverisur pa nevojën e koalicioneve të mëdha! Duke fuqizuar dhe Listën Serbe, të kuptohemi!
Por kur e ke në ‘gjak’ krizën dhe qeverisjen përmes krizës, nuk tërhiqesh, pasi edhe këtu Albin Kurti e gjeti mundësinë për ta shkaktuar! Ndonëse votuesit në Kosovë i kishin dhënë votën Vetëvendosjes për të qeverisur e vetme, pra për të pasur kreun e qeverisë dhe të Kuvendit, fakt është se nuk e kishte mandatuar për të zgjedhur nga radhët e saj dhe Presidentin e Republikës! Pas krijimit të qeverisë së re, zgjedhjes së kreut të Kuvendit më të fund të Albulena Haxhiut, Kurti e zvarriti procesin vetëm e vetëm që të mos rizgjidhej për një mandat të dytë në krye të Shtetit, Vjosa Osmani! Anipse ishte pikërisht Osmani ajo që i garantoi mbi 51% të votave, me datën e zgjedhjeve më 28 dhjetor! E ka pranuar vetë Osmani, e cila deklaroi se është ndjerë e përdorur nga Kurti, ndërkohë që Kurti nuk i dha mbështetje për një mandat të dytë presidencial!
Megjithëse kishte mbi 51 përqind të votave, megjithëse votoi lehtësisht qeverinë e re dhe kreun e Kuvendit, bashkë me kryesinë e Kuvendit, Kurti nuk pranoi që nuk pranoi të ndajë pushtet me asnjë parti politike për presidentin e ri! Madje dhe negociatat me LDK-në për këtë qëllim, degjeneruan në ofertën për të pasur poste ministrore dhe një zv.kryeministër, vetëm e vetëm që Vetëvendosja të kishte presidentin e ri, gjë që u refuzua! Pra Kurti nuk lëshoi pushtet! Siç kishin bërë me radhë forcat e tjera politike në të kaluarën, duke shmangur gjithnjë krizën presidenciale. Sepse me me këtë Kushtetutë është operuar dhe atëherë, por nuk pati krizë të Presidentit!
Skadimi i afatit për zgjedhjen e kreut të shtetit, pavarësisht zvarritjeve përmes procedurave dhe teknicialiteteve, solli shpërndarjen reale të parlamentit dhe kalimin e vendit në zgjedhje! Për herë të tretë në pak më shumë se një vit, vendi shkon në zgjedhje. Njëherësh doli në pah dhe nxitimi i Kurtit për të fajësuar opozitën si shkaktare e krizës, me argumentin se nuk votoi dhe presidentin në favor të Vetëvendosjes, pavarësisht se qytetarët e Kosovës kishin dhënë si asnjëherë tjetër pas pavarësisë votën për një parti politike, mbi 51 përqind të votave ose 56 deputetë, ku bashkë me pakicat joserbe kishte në dizpozicion plot 66 mandate, në Kuvendin me 120 deputetë!
Kurti sërish preferoi zgjedhje të parakohëshme para qeverisjes së vendit! Duke e katandisur Kosovën të qeverisej nga një qeveri në detyrë, të drejtuar nga vetë kreu i Vetëvendosjes, e cila pavarësisht se shpenzon paratë e shtetit, nuk mban asnjë përgjegjësi për qeverisjen e vendit! Praktikisht vendi ka gati dy vite që është pa qeverisje, dhe kjo për faj të Kurtit!
Nuk po hyjnë në akuzat që qarkullojnë brenda dher jashtë Kosovës, madje deri në Berlin, se Kurti po zbaton axhendat e Beogradit, të marra përsipër që në kohën kur ishte i burgosur dhe trajtohej si mbret në burgjet serbe, duke i garantuar në qeli madje dhe konferenca shtypi, duke marrë në fund të herës faljen nga vetë presidenti i asaj kohe Koshtunica, pavarësisht se shokët e tij të burgut, shqiptarë që ishin kundër regjimit serb gjatë sundimit serb, u zhdukën dhe fizikisht!
Nuk po i përmendim as faktin se serbët i gjetën Kurtit dhe dashnore, Lidija Sokoloviçin, vajzën e ish ministrit serb, Zoran Sokoloviç! E ka me ‘firmë e vulë’ dashninë e fortë me Lidijan, teksa e kanë kapur në një makinë bashkë me të dhe miq të tjerë! Sllavët e kanë normale këtë rekrutimin e mbajtjen nën mbikqyerje dhe përmes këtyre elementëve të ‘butë’, siç janë femrat spiune! Nuk po përmendim as lëvizjen shqiptaro-serbe ‘KAN” të themeluar nga Albin Kurti dhe serbi Nenad Rikalo, lëvizje që më pas u nda secili në punën e vet por me qëllimin e përbashkët, zhbërjen e pavarësisë, luftës së UÇK dhe të vetë shtetit të Kosovës, duke i dhënë spektrit politik në Kosovë, Vetëvendosjen e Listën Serbe, që janë kthyer në gangrenë për shtetin e dytë shqiptar!
Atëherë, pse Albin Kurti, edhe kur ka shumicën në Kuvend për të qeverisur ‘pa dhimbje koke’ e lë Kosovën pa qeverisje për vite me radhë, duke u vënë përballë SHBA e BE, duke marrë kosto për vendin si sanksionet nga BE, duke bllokuar njohjet e anëtarësimet në strukturat euroatlantike, duke bllokuar miliona euro financime të BE të llogaritura për Kosovën dhe mbi të gjitha, duke rrezikuar të vertetojë tezën serbe se ‘shqiptarët e Kosovës nuk kanë aftësi shtetformuese’?
Në krye të herës, ajo që mund të themi është se Kurti nuk dëshiron të bashkëpunojë apo të ndajë pushtet, por të nënshtrojë kundërshtarët politikë! Duke treguar se i fiton zgjedhjet, por i do të gjitha pushtetet, jo vetëm përmes votës por dhe përmes nënshtrimit të rivalëve politikë! Ndonëse ia ka dalë të frustojë lidershipin e opozitës, Kurti nuk ka mundur të krijojë aleanca reale vasaliteti me partitë e mëdha opozitare! Përfundimisht, Kurti nuk e njeh nocionin ‘negociim’!
Elementi i dytë që e ka çuar Kurtin në mosqeverisje dhe kur ka mbi 51 përqind të votave, ka të bëjë me faktin se kreu i Vetëvendosjes nuk dëshiron të lërë ‘gjurmë’ në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit! I penduar që e aprovoi këtë marrëveshje, pavarësisht ‘bishtave’ që nxjerr tashmë, Kurti dëshiron që t’i shtyjë sa më larg negociatat me Serbinë, dhe akoma më mirë që t’ia lërë në dorë përkohësisht këtë ‘patate të nxehtë’ një qeverisjeje të pakicës së opozitës, për ta pasur më pas si ‘bonus’ të fortë përballë militantëve të vet, kryesisht nga diaspora, në narrativën e ‘tradhëtisë’ së opozitës, për të garatuar më pas, rikthimin në pushtet, pa marrëveshjen e Ohrit nëpër këmbë!
Kurti nuk ka turp të bëjë si çlirimtar i Kosovës, pavarësisht se, atëherë kur duhej të merrte armën dhe të dilte kundër genocidit serb, preferoi të qëndronte në Prishtinë, të deklaronte se nuk kapte armë me dorë, nuk di madje as ta mbushë dhe zbrazë armën, madje e la veten dhe të arrestohej nga serbët, të lexonte pa fund libra e jepte intervista nga burgjet e sigurisë së lartë në Serbi, e të përgatitej nga ata, sipas akuzave në Prishtinë, që të ‘desantohej’ në politikë në Kosovë dhe më pas në krye të shtetit të Kosovës! Për ta rrënuar këtë vend nga themelet, siç po e rrënon!
Dhe Kurti miklohet fort ku e thërrasin “Albin Baba” militantët, kryesisht ata të diasporës, paratë e të cilëve jo vetëm që mbajnë familjet e tyre në vendlindje, por dhe rrënojnë demokracinë dhe vetë shtetin e Kosovës, duke e mbajtur Kurtin në krye të vendit si dhe duke përgatitur nga brez të tërë përtacësh në Kosovë, që nuk denjojnë të punojnë, por vetëm të vegjetojnë! Madje janë bërë të gjithë “Dj”, këngëtarë dhe influencerë dhe askush nuk punon! Vetëm konsum dhe aheng!
Por mbi të gjitha Kurtit i volit kjo situatë e qeverisjes së vendit me ‘qeveri në detyrë’! Pasi i shpenzon paratë e shtetit siç i do vetë, nuk bën investime por tendera për produkte të gatshme, që nga energjia që e blen në Serbi e deri tek gjërat më të thjeshta dhe jetike për vendin! Shumica nga Serbia blihen. Mbi të gjitha takson dhe bizneset duke ua bërë jetën ‘ferr’, aq sa shumica e bizneseve të mëdha janë zhvendosur në Shqipëri dhe vendet e rajonit ku ka shqiptarë, duke e kthyer qytetarin e Kosovës të varur tërësisht nga paratë që dërgohen nga diaspora dhe nga ato 100 euro që jepen sa herë ka zgjedhje, madje dhe tre herë në vit! Të barabartë në varfëri, ‘mot a mot’ si në kohën e Enver Hoxhës në Shqipëri! Skllevër, që dashurojnë atë që i skllavëron!
Nuk mund ta kuptojmë se çfarë do të kërkojë Kurti në zgjedhjet e 7 qershorit të këtij viti nga qytetarët e Kosovës! Pasi i pati nga 40 përqind e deri tek mbi 51 përqind për një vit e ca votat e qytetarëve shqiptarë dhe nuk qeverisi që nuk qeverisi dot! Se nuk deshi, të kuptohemi. Ndoshta kërkon të marrë mbi 80 deputetë që t’i ketë të gjitha pushtetet në dorë. Megjithëse është tepër e pamundur një gjë e tillë! Pasi kanë hyrë aktorë të rinj në tregun politik, e mbi të gjitha Vjosa Osmani, ish presidentja e Kosovës, e cila kryeson listën e kandidatëve të LDK!
Për më tepër që qytetarët e Kosovës janë të zhgënjyer nga Kurti, të cilit i dhanë mbështetje maksimale për të evituar krizën në qeverisje, anipse nuk ia dhanë për presidentin votat, por ai post honorifik është! Për hir të së vërtetës nuk ka çfarë i duhet, nuk i prishte asnjë punë t’i jepte sërish mandatin e dytë Osmanit, do t’ia bënte ‘qokën’ ajo siç ia bëri me zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit të kaluar! Tdhe do ta zgjidhte njëherë e mirë krizën në Kosovë. Ndërsa tani ka dhe diasporën në punë, nuk vjen dot në atdhe për të votuar! Dhe sërish ndoshta bie poshtë 40 përqindshit, Vetëvendosja! E ndoshta do ketë sërish krizë qeverisjeje!
Kurti po bën dhe në këtë fushatë atë që di të bëjë më mirë, loja me nacionalizmin dhe aktivizimin e kanaleve të nëndheshme serbe në favor të tij! Herë akuzon opozitën për bashkëpunim me serbët, këtu aktivizon tërë armatën e ‘patriotëve dixhitalë’, pjesa më e madhe e të cilëve janë jashtë vendit dhe mbi të gjitha e kanë ‘modemin’ adresar në Beograd! Stis dhe ndonjë kërcënim me eleminim fizik të tij nga Beogradi, ‘film’ i parë ky sa herë gjendet ngushtë e merr një ‘dorë ndihme’ nga Vuçiç. Pavarësisht se, më të interesuarit për këtë gjendje krize në Kosovë me Kurtin në krye të qeverisjes në detyrë, gjenden pikërisht në Beograd! Por Kurti bën dhe tentativa të forta për t’u përfshirë në punët e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut apo dhe në Malin e Zi, se shqiptarët e Shqipërisë nuk e kanë qasur dhe as nuk e qasin me kohë dhe vakt!
Dhe në vazhdën e përpjekjeve për të qënë “baba’ i shqiptarëve në rajon, Kurti sipas postulatit të vjetër shqiptar, ‘p*dha e madhe shqyen br* e veta’, në vend që të rriste kredibilitetin në sytë e shqiptarëve në rajon, ‘dashuria’ për Miskoskin e rrënoi! “Vdes’ për Mickoskin Kurti, e shpreh hapur këtë. Aq sa dhe ‘patriotët’ e rrjeteve sociale nuk kanë asnjë argument për ta mbrojtur!
Të gjithë e panë Kurtin në kongresin e bashkimit të “VLEN”, përkrah kreut të qeverisë që RMV, Hristian Miskoski, qeshjen e tyre vesh më vesh dhe dashamirësinë që treguan ndaj njëri tjetrit! Ndërkohë që u rrënua ngrehina e fundit që një parti politike të quhet shqiptare: Nuk u këndua as himni kombëtar shqiptar para fillimit të punimeve të kongresit të “VLEN”, e cila është krijesë e Kurtit dhe Miskoskit, ky i fundit përfaqësues i botës serbe në Shkup, për të rrëzuar nga pushteti përfaqësuesit që sollën lirinë e shqiptarëve në 2001, BDI-në e Ali Ahmetit!
Albin Kurti nuk e prishte terezinë, vetëm qeshte dhe fliste për ‘bashkim-vëllazërim, teksa bisedonte në krah të kryeministrit Miskocki, pavarësisht se me ‘bekimin’ e tij, krijesa e përbashkët “VLEN” në qeverisje, kishte zhbërë gjuhën shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut, dhe tashmë për hir të ‘vëllait’ Miskocki, për të mos i prishur qejfin atij, zhbënë dhe himnin kombëtar shqiptar në kongres, duke e zëvendësuar me himnin e BE!
Mbërriti dita e kiametit dhe për ‘Albin Babën’, për të cilin vetëm ata që janë kundër shqiptarëve, janë aleatë të tij! Ndërsa Rama, Ahmeti e deri Abazoviçi, janë tradhëtarë! Kuti i Kurtit ky, i cili si patriot i madh më herët ka braktisur dhe bregdetin shqiptar, duke zgjedhur të pushojë në ‘daçën’ e ish ushtarakut rus, në bregdetin grek! Shtet që ende se ka njohur Kosovën, për hir të së vërtetës!
Praktikisht Kosova me Kurtin kryeministër po shkon drejt askundit, duke rrëzuar qeveritë e veta njëra pas tjetrës! Praktikisht, në funksion të axhendës serbe në rajon, Albini është kryeopozitari perfekt për rrëzimin e qeverisë së tij, së fundmi “Kurti 3”! Ndërkohë që ‘dashuria’ e madhe për kryeministrin e RMV, me orientim pro-serb dhe pro-rus shtohet pafund, me sa duket, vetëm pse ai është shumë më përpara se vetë Kurti në përpjekjet për shtrirjen e botës serbe në Ballkan!
Kurtit i duhen dhe këto zgjedhje, nëse shqiptarët e Kosovës vijojnë ta mbështesin, ose disa palë zgjedhje rresht, për ta përfunduar misionin e tij, për ta zhbërë gjithçka është arritur në Kosovë! Ndoshta Kurti pret që dhe ndërkombëtarët e humbasin durimin me Prishtinën, aq sa të shfaqen të penduar përse e krijuan këtë shtet që nuk di të mbahet me këmbët e veta! Dhe kështu të plotësohet ëndrra serbe e armiqësisë së Kosovës me Perëndimin! Votuesi shqiptar e ka në dorë më 7 qershor, që të tregojë nëse do të vijojë më tej hitoria e zhbërjes së shtetit nga Kurti! Të shohim! Shpresat janë të pakta, ‘shplarja e trurit’ është e madhe e diaspora vijon të ketë ndikim. Ka krijuar klasën e dembelëve dhe të atyre që nuk e duan, e për më tepër po e njollosin luftën e UÇK-në, në Kosovë! Ata po vendosin në zgjedhjet e fundit në Kosovë!
