Dy javë para mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat me gjasë do i fitojë, ai ka thënë se nuk ka ndërmend që të nisë luftën për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë.

“Serbia dëshiron që të krijojë Serbinë e Madhe pasi që Beogradi u bën presion serbëve nëpër shtete të Ballkanit të mos integrohen.

Ne duam të kemi të drejtën e referendumit, ne nuk duam të shohim ndonjë formë të dhunës për t’u bashkuar.

Kosova duhet ta ketë të drejtën për referendum jo domosdo që të bashkohemi me Shqipërinë por të kemi të drejtën e referendumit.

Nëse bëhet në formë paqësore dhe demokratike atëherë po bashkim me Shqipërinë dhe do ta respektojmë rezultatin por në asnjë mënyrë ne nuk do të nisim një luftë të tretë ballkanike në mënyrë që bashkohemi me Shqipërinë”, tha Kurti në një bashkëbisedim virtual me redaktorët e revistës politike të Oxfordit.