Nga Berat Buzhala

Qe qysh i fiton LDK prape 25 perqind te votave:

Isa Mustafa jep doreheqje nga pozita e kryetarit te LDK’se. Ne nje mbledhje online Keshilli i Pergjithshem i partise e emeron ushtrues detyre te kryetarit Kujtim Shalen.

Ky i fundit, ne konsultim me figurat kryesore te partise, me kryesine, me kryetaret e komunave, e zgjedhe kandidatin per kryeminister, qe per mendimin tim do te duhej me kane Lumir Abdixhiku, ose kish bo edhe Lutfi Haziri.

Pasiqe te arrihet kjo marreveshje, figurat kryesore te partise pajtohen qe LDK me shku ne zgjedhje te jashtezakonshme te brendshme te partise fille pas zgjedhjeve qendrore, ku zgjedhet nje kryetar i ri.

Me kete kombinim LDK del partia e dyte ne vend, e kthen entuziazmin te nje pjese e votueseve te deshpruar.

Absolutisht jam i bindur qe Lumiri eshte kandidati me i mire per kryeminister te vendit.

Albini eshte shume kryeminister i mire, me kusht qe Kosova i ka 100 milion banore edhe nja 50 koka berthamore./a.p