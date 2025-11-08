Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ndërsa ka folur për mandatimin e Glauk Konjufcës për formimin e qeverisë së re, ka deklaruar se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve të reja është në dorën e partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë.
Kurti ka vlerësuar se nëse Kuvendi nuk voton për Qeverinë Konjufca, zgjedhjet e reja do të mbahen në dhjetor të këtij viti. Ndërsa nëse qeveria e re i merr votat e nevojshme, zgjedhjet e ardhshme do të zhvillohen në prill, kur edhe duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit.
“Opozita e ka në dorë që të zgjedhë rrugën e mëtejshme. Ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca 1 drejt zgjedhjeve në prill. Cilado prej tyre për ne është e pranueshme”, ka thënë Kurti të premten.
Sipas tij, situata më e favorshme aktualisht është votimi i qeverisë së re në krye me Glauk Konjufcën.
“Ta kemi një qeveri e cila voton buxhetin e Kosovës, Planin e Rritjes së Bashkimit Evropian, pastaj buxhetin për RTK-në, buxhetin për Komunat e Prishtinës, Zubin Potokut dhe Gjilanit, mund të ketë edhe disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare dhe të bëhemi gati që në prill të shkojmë në zgjedhje, për shkak se duket që kur me kaq shumë vështirësi mbërrihet te numri 61, për rizgjedhje apo të presidentes e kemi të vështirë t’i bëjmë 80 deputetë në sallë, andaj më mirë është që të kemi një qeveri afatshkurtër deri në muajin prill”, ka shtuar ai.
