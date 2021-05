Nuk e di pse nuk po e shfrytezon Albini talentin e vet per me shku te salla 1 tetori me jau mbajte bile nje fjalim?

Ne sherbim te kesaj Beni i jâne aktronte duke e ndaluar fjalimin e tij kur e fillonte imami, dike ne nje xhami, fjalimin e tij. Nuk ka politikan ma overrated se sa Arben Vitija. Me nje mindil, me do çorapa me lara, me do paraqitje patetike para mediave, arriti me e ndertu imazhin e tij te politikanit te dhimbshem, ndonese te zbrazet.