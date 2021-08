Nga Halil Matoshi

1.

Kur duhej manipulu qytetarët për vota, lideri thojke: “Nuk jemi të varfën – jemi të vjedhun”, e kur asht në pushtet e i duhet me u përgjegj për menagjimin e Pandemisë, për ta shmang mbylljën dhe presionin në rritje nga bizneset dhe qytetarët ai thotë: “Jemi të varfun, nuk mun t’i mbajmë qytetarët”!?

2.

Pushteti popullist mbahet me budallë!

3.

Budallallëku asht gjendje ngadalësie në perceptim, mungesë mendimi kritik dhe mbi të gjitha marrje e të vërtetave të gatshme, ashtu siç i imponon ni autoritet.

Budallallëku asht sistem dhe ngadalësi veprimi.

Në anën tjetër Naom Chomsky thotë se për me ulë nivelin emancipues të ni shoqnie, për me e rremby pushtetin e kontrollit, asht e nevojshme të binden njerëzit se asht normë me kenë budallë.

P.S.

Njeriu ma jokonsistent të gjitha kohnave, në politikën e Kosovës asht Albin Kurti.

Por, kjo shoqni e ka mbamendjën të shkurtë, mjerisht!