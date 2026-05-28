Avokati, Alaudin Malaj, i ftuar këtë të enjte në studion e Quo Vadis\, ka komentuar vendimin e sotëm të Gjykata e Lartë për kryebashkiakun e Tirana, Erion Veliaj, duke e lënë sërish në qeli.
Sipas Malajt, gjatë periudhës së verës, Gjykata e Lartë mund të rishikojë vendimin dhe mund të zëvendësojë masën e sigurimit, duke e lënë të lirë nga qelia kryebashkiakun Veliaj.
“Nuk prisnim asgjë të re nga çështja e Veliajt. Ishte me kërkesën e vet në GJL. Ai kishte kërkuar revokim për masën e sigurisë. Vendimi i sotëm i Gjykatës së Lartë ishte normal. Nuk është se ishte kontradiktor. Tani është çështja që kjo mbetet nga koha e plazhit. Unë mendoj se nga koha e plazhit Gjykata do ta ngrejë “topin” lart dhe Veliaj mund të lirohet”, tha Malaj.
Leave a Reply