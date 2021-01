Alarmon eksperti britanik: Në 2021-in do përballemi me shumë variante të reja të COVID-19!

“Derisa ecim përgjatë vitit 2021, ne do të shohim shumë variante të reja dhe do të duhet të mësohemi me këtë”, u shpreh profesori Andrew Pollard, drejtor i Grupit të Vaksinave të Oksfordit.

“Por pyetja kritike është nëse disa prej këtyre varianteve të reja po përshtaten për shkak të imunitetit midis popullatave njerëzore – nëse kjo është për shkak të infeksionit, a po me të vërtet si rezultat i vaksinimit”, deklaroi ai.

Sipas BBC, përcjell Telegrafi, Pollard thekson se variantet e reja po zbulohen herët, dhe nëse duhen kërkuar vaksina të reja, atëherë sipas tij ata do të jenë në gjendje t’i krijojnë ato me të vërtetë shpejt.

Shqetësimi për sa i përket efektivitetit të vaksinave aktuale kundër varianteve të coronavirusit, ishte ngritur pas shfaqjes së një varianti në Mbretërinë e Bashkuar.

Ky variant, i zbuluar muaj më parë, thuhej se ishte më i transmetueshëm por jo edhe më i rrezikshëm.

Pas këtij rasti, raportohej edhe për një variant tjetër në Afrikë të Jugut, në Japoni dhe së fundmi për dy variante të reja në Brazil.