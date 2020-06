Mijëra përdorues të Whatsapp janë ankuar për çështjet e privatësisë së fundmi, pasi nuk mund të ndryshojnë një prej opsionëve të privatësisë brenda në aplikacion.

Bëhet fjalë për opsionin “Last Seen”/ (hera e fundit kur një përdorues del online). Përdoruesit kanë vënë re se këtë opsion nuk mund ta ndryshojnë në mënyrë që ti japin akses miqve ose tua heqin atë. Porn ë një mënyrë të çuditshme opsioni ka kaluar automatikisht duke i mohuar të gjithë miqve aksesin për të parë se kur ka qenë hera e fundit që një person ishte online ose jo.

“Has anyone else’s ‘last seen’ on WhatsApp been automatically turned off and can’t turn it back on?!” @WhatsApp do you know what’s going on!?#WhatsAppDown #whatsappindia pic.twitter.com/V59dl6cE4b

— Rakshith (@randomrakshith) June 19, 2020