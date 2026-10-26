Të paktën 6500 doza të vaksinës antigrip janë shpërndarë në qendrat shëndetësore të Gjirokastrës. Ndërsa aplikimi i saj ka përfunduar te punonjësit e shëndetësisë, qytetarë të moshave të ndryshme po i drejtohen ambulancave, por më të riskuarit mbeten të sëmurët kronikë.
“Deri tani, ne si qendër, fillimisht kemi tërhequr 1,000 doza. Pasi të mbarojnë ato, kemi të drejtë të marrim doza të tjera për të furnizuar të gjithë. Fillimisht vaksinohen të sëmurët kronikë dhe më pas arsimtarët. Të parët që u vaksinuan ishim ne, personeli. Ftojmë të gjithë ata që dëshirojnë të vaksinohen të vijnë pranë qendrës. Ne jemi në gatishmëri”, u shpreh kryeinfermierja, Griselda Zeka.
E përbërë nga gjithë viruset që qarkullojnë në një vit, mbetet i vetmi instrument mbrojtës ndaj gripit sezonal thotë kryeinfermierja e qendrës shëndetësore 18 shtatori Griselda Ismailati. Aplikimi i vaksinës ofrohet edhe në banesa, për personat që nuk kanë mundësi të lëvizin drejt ambulancave.
“Vaksina përmban antigjene që lidhen me viruset e gripit që qarkullojnë gjatë vitit. Te personat që vaksinohen, sëmundshmëria është më e ulët. Nëse preken nga gripi, e kalojnë më lehtë dhe jo me vështirësi. Prandaj, është mirë të vaksinohemi. Vaksina ka përfitimet e veta. Çdo vaksinë, në vetvete, ofron mbrojtje. Ne, si vitin e kaluar, e kemi vaksinën trivalente”, u shpreh ajo.
2000 doza janë aplikuar në Gjirokastër Libohovë e Dropull që prej nisjes së këtij procesi në fillim të këtij muaji.
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