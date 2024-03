Mbrojtja e gjuhës shqipe është tema e trajtuar mbrëmjen e kësaj të enjte (7 mars) në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH. Historiani Pëllumb Xhufi ngriti alarmin për largimin e profesorëve të vjetër dhe mungesën e të rinjve për zëvendësimin e tyre, duke kërkuar të merren masa.

Xhufi u shpreh se ajo që duhet të bëhet është të forcohen institucionet e gjuhësisë

“Këtu ka një mungesë modestie dhe arrogancë. Në shkencë ne shkruajmë një libër po them dhe të nesërmen pendohemi që e botuam sepse kemi mësuar disa gjëra të reja që si kemi futur. Është ecje e vazhdueshme, nuk është qëndrim në vend, këta thonë ‘Eureka’. Këtu ka ardhur problemi që interneti e ka shumëfishuar problemi dhe duhet ndërhyrë. Institucionet, Kuvendi, Qeveria, Ministria e Arsimit duhet të forcojnë institucionet që merren me këtë punë, ka institut gjuhësie, katedra të gjuhësisë. Duhet ët kërkohet llogari, të merren njerëz në punë që të merren me historinë e gjuhës shqipe sepse po ikin profesorët e vjetër dhe nuk ka profesorë të rinj. Ka vite që e ngre alarmin, nuk do ketë më histori të antikitetit apo mesjetës sepse nuk përgatiten njerëzit e duhur. Këto duhet t’i bëjë shteti. Do një nxitje”, u shpreh historiani.

/a.r