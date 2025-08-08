Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka ngritur alarmin për një rritje të ndjeshme të rasteve me sindromën Guillain-Barré në Rripin e Gazës, një sëmundje e rrallë neurologjike që mund të çojë në paralizë të muskujve dhe, në raste të rënda, në arrest kardiak.
Sipas OBSH-së, rritja e rasteve lidhet me kequshqyerjen, zhvendosjet masive të popullsisë, mungesën e ujit të pijshëm dhe kolapsin e shërbimeve shëndetësore në territorin palestinez, të goditur rëndë nga lufta që prej tetorit 2023.
Deri më 31 korrik, autoritetet shëndetësore në Gaza kanë raportuar 64 raste me sindromën Guillain-Barré, mes tyre 27 fëmijë nën moshën 15 vjeç, ndërsa para luftës regjistroheshin vetëm rreth pesë raste në vit. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar tre viktima nga kjo sëmundje, dy prej të cilëve ishin fëmijë nën 15 vjeç.
Sindroma nuk është ngjitëse, por zakonisht shfaqet pas një infeksioni dhe mund të shkaktojë dobësi të menjëhershme muskulare, deri në paralizë. Nëse trajtohet në kohë, shumica e pacientëve mund të shërohen brenda disa javësh. Megjithatë, komplikime si paraliza e muskujve të frymëmarrjes, sepsa apo embolia pulmonare mund të jenë fatale.
Aktualisht, në Gaza mungon ilaçi kryesor për trajtimin e kësaj sëmundjeje, imunoglobulinat intravenoze, duke rritur rrezikun për jetën e pacientëve. OBSH kërkon ndihmë urgjente ndërkombëtare për të siguruar furnizime jetike mjekësore në territor.
