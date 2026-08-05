Gjashtë qendra tregtare në zonën e Milanos janë evakuuar pasditen e së mërkurës, 5 gusht, pas një kërcënimi me bombë të marrë përmes emailit.
Ngjarja u raportua rreth orës 17:30, kur drejtuesit e qendrave tregtare morën një mesazh me të njëjtën përmbajtje dhe me subjektin “Lexo urgjentisht”. Në email, autori pretendonte se kishte vendosur disa pajisje shpërthyese me qëllim shkaktimin e sa më shumë viktimave.
Sipas raportimeve, në mesazh autori kërkonte gjithashtu një takim me Presidentin e Republikës së Italisë, Sergio Mattarella.
Përballë kërcënimit, autoritetet italiane nisën menjëherë kontrollet në gjashtë strukturat e prekura: qendrën tregtare Cupole në San Giuliano Milanese, Fiordaliso në Rozzano, qendrën tregtare Bonola, pikën e shitjes Scalo Milano në Locate Triulzi, Carosello në Carugate dhe Akuariumin në Vignate.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Karabinierëve, të cilët po drejtojnë hetimet, së bashku me njësitë me qen antieksplozivë, ekipet e policisë lokale dhe zjarrfikësit. Kontrollet në ambientet e qendrave tregtare po vijojnë për të verifikuar nëse ka ndonjë pajisje të dyshimtë.
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