Emergjenca e koronavirusit në Psg. Pas infeksioneve të Neymar, Angel Di Maria dhe Leandro Paredes, tre lojtarë të tjerë të Tuchel rezultuan pozitivë në testet e kryera në funksion të rinisjes së sezonit.

Sipas asaj që raporton Equipe, tani janë Mauro Icardi, Marquinhos dhe Keylor Nava.

Numri i rasteve në klubin parisien shkon në gjashtë, të cilat në këtë pikë do të duhet të monitorojnë situatën me shumë kujdes dhe të ndjekin me kujdes protokollin. Të gjithë lojtarët janë në izolim.

Sipas gazetës franceze, disa nga futbollistët pozitivë me Covid-19 kishin kaluar pushimet së bashku në Ibiza. Marco Verratti ishte negativ në provë e parë, gjithashtu edhe me shokët e tij të skuadrës.

g.kosovari