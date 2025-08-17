Vala e paparë e zjarreve që deri më tani ka shkatërruar 115,000 hektarë pyje në Spanjën veriperëndimore, kryesisht në Galicia, Castile dhe León dhe Extremadura, vazhdon pa u pakësuar.
Një total prej 39 zjarresh aktive po shpërthejnë, kryesisht në provincat e Ourense, Zamora, Leon dhe Cáceres. Deri më tani, ato kanë rezultuar në tre vdekje, më shumë se tre mijë persona të zhvendosur në Castile dhe Leon, qindra njerëz janë detyruar të qëndrojnë brenda për t’u mbrojtur nga tymi, rreth pesëmbëdhjetë rrugë të bllokuara dhe pezullimin e shërbimit hekurudhor me shpejtësi të lartë në provincën e Ourense në linjën që lidh Madridin dhe Galician, sipas vlerësimit të fundit nga autoritetet prefekturale dhe zjarrfikësit.
Për të luftuar emergjencën, të përkeqësuar nga kushtet ekstreme të motit të vazhdueshëm, me temperatura që pritet të kalojnë 40 gradë Celsius në pjesë të ndryshme të gadishullit sot, qeveria ka vendosur një forcë masive sigurie, duke vendosur afërsisht 3,500 anëtarë të Njësisë së Emergjencave të Ushtrisë (UME), mbi 5,000 oficerë të Gardës Civile dhe 350 anëtarë të policisë kombëtare. Ajo ka aktivizuar gjithashtu Mekanizmin Evropian të Gardës Civile, i cili ka dërguar dy avionë amfibë Canadair për të mbështetur operacionet e shuarjes së zjarreve.
Kryeministri Pedro Sánchez ndërpreu pushimet e tij sot për të udhëtuar në disa nga zonat më të prekura nga zjarret në Galicia dhe Castile-Leon për të koordinuar reagimin emergjent ndaj zjarreve ende jashtë kontrollit.
Leave a Reply