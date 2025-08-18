Një alarm për sulm ajror është lëshuar mbrëmjen e sotme në Kiev, pak para nisjes së negociatave mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, raportojnë gazetarët e AFP.
Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se alarmi u aktivizua në të gjithë vendin për shkak të ngritjes në ajër të një avioni luftarak rus Mig-31, i pajisur me raketa hipersonike të llojit Kinzhal – armë që Moska i ka përdorur shpesh gjatë luftës për të goditur objektiva në Ukrainë.
Të paktën 14 persona janë vrarë sot nga sulmet ajrore ruse në disa rajone të vendit, vetëm disa orë para takimit mes Zelenskyt dhe Trumpit, i cili synon të shtyjë përpara përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit që ka hyrë në vitin e katërt.
Në qytetin e Kharkivit, qendra e dytë më e madhe urbane në veri-lindje të vendit, janë raportuar 7 viktima, mes tyre një vajzë 1.5-vjeçare, dhe 23 të plagosur, bëri të ditur guvernatori rajonal, Oleg Sinegubov, përmes një postimi në Telegram.
Presidenti Zelensky e cilësoi sulmin si një “goditje cinike” nga Rusia, duke theksuar se “Moska është e vetëdijshme që sot në Uashington po zhvillohet një takim për paqen”.
Në Zaporizhia, tre persona humbën jetën dhe 30 të tjerë mbetën të plagosur nga bombardimet, sipas guvernatorit rajonal Ivan Fedorov.
Ndërkohë, të paktën katër persona u vranë dhe shtatë të tjerë u plagosën në rajonin e Donetskut, ku përqendrohen luftime të ashpra, njoftoi Prokuroria Rajonale.
Sulme të tjera janë regjistruar edhe në qytetet Dobropilya dhe Kostyantynivka, si dhe gjatë natës në rajonet Sumy (veri-lindje), Odesa dhe Kherson (jug).
