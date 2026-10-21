Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) u ka drejtuar një njoftim zyrtar institucioneve publike, bizneseve, organizatave dhe administratorëve të sistemeve mbi zbulimin e dy cenueshmërive kritike në gjuhën e programimit PHP—një nga teknologjitë kryesore të përdorura për funksionimin e faqeve dhe aplikacioneve web.
Sipas sqarimit teknik të autoriteteve, shfrytëzimi i mundshëm i këtyre dobësive lejon ekzekutimin e paautorizuar të kodit në distancë (Remote Code Execution), duke vënë në rrezik të drejtpërdrejtë sigurinë e sistemeve digjitale dhe të dhënave konfidenciale.
Vlerësimi i rrezikut dhe specifikimet teknike
Dobësitë e sigurisë janë klasifikuar me kodet zyrtare CVE-2026-109618 dhe CVE-2026-109619. Ato lidhen drejtpërdrejt me mënyrën se si PHP menaxhon memorien dhe gjendjen e saj të brendshme gjatë procesit të trajtimit të kërkesave nga përdoruesit.
Sa i përket shkallës së rrezikshmërisë, ekspertët e kibernetikës i kanë vendosur ato në kategorinë më të lartë.
“Të dyja klasifikohen si kritike, me vlerësim 9.2 nga 10 sipas sistemit CVSS v4.0.”, thuhet në njoftim.
Masat urgjente dhe rekomandimet për administratorët
Për adresimin e plotë të problematikës, burimet zyrtare të PHP-së kanë publikuar tashmë përditësimet përkatëse të sigurisë (patches). AKSK rekomandon që administratorët e rrjeteve dhe sistemeve të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për verifikimin e versioneve në përdorim dhe instalimin e versioneve të korrigjuara.
Paralelisht me procesin e përditësimit, autoriteti nënvizon domosdoshmërinë e masave plotësuese mbrojtëse:
“Krahas përditësimit, administratorët duhet të krijojnë kopje rezervë (backup) dhe të monitorojnë sistemet për aktivitete të dyshimta.”
AKSK nënvizon se masat e përkohshme për kufizimin e ekspozimit nuk ofrojnë zgjidhje përfundimtare dhe nuk zëvendësojnë përditësimin zyrtar. Për këtë arsye, u bëhet thirrje të gjitha subjekteve publike e private që përdorin PHP ta trajtojnë këtë procedurë me përparësi absolute, me qëllim parandalimin e komprometimit të shërbimeve digjitale.
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