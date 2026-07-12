Rreth 300 persona u evakuuan si masë paraprake nga një lagje në periferi multietnike të Sarselit Parisi, ku jeton një komunitet i madh hebre, për shkak të një makine “të dyshimtë” pranë Sinagogë të qytetit.
Mediat shkruajnë se ministri i Brendshëm francez Laurent Nuñez, deklaroi ditën e sotme se incidenti ndodhi mbrëmë. Sipas ministrit është duke u zhvilluar hetim, ndërsa në automjet është gjetur një armë ushtarake. Motivi nuk është përcaktuar, as identiteti i të dyshuarit. Autoritetet vendase po hetojnë më shumë rreth këtij rasti teë dyshimtë.
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