Një mesazh kërcënues për bombë është gjetur në tualetin e avionit të linjës Manchester–Rinas, gjatë uljes në aeroportin e Tiranës, mbrëmjen e kësaj të premte.
Pas njoftimit, Policia ka ndërhyrë menjëherë, duke organizuar zbritjen e kontrolluar të pasagjerëve dhe kontrolle të imtësishme të avionit, bagazheve dhe udhëtarëve.
Gjatë kontrollit nuk është konstatuar asnjë send shpërthyes, ndërsa Antiterrori dhe Prokuroria po vijojnë hetimet për identifikimin e personit që ka shkruar mesazhin kërcënues.
NJOFTIMI:
Rreth orës 19:30, gjatë uljes së avionit të linjës Manchester–Rinas, shërbimet e Policisë Kufitare janë njoftuar nga menaxheri i aeroportit (ODM) se në tualetin e avionit ishte gjetur një letër, e shkruar në gjuhën angleze, me një mesazh kërcënues për shpërthim bombe.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, janë organizuar shërbimet e Policisë, të cilat kanë ndërhyrë në pistë dhe kanë bërë të mundur zbritjen e kontrolluar të pasagjerëve. Më pas, është kryer kontrolli i avionit, i pasagjerëve dhe i bagazheve të tyre, me ndihmën e qenve antieksplozivë.
Në vijim, pasagjerët janë kontrolluar në grupe, fillimisht nga shërbimet e Policisë dhe më pas përmes skanerit të aeroportit, me qëllim identifikimin e sendeve që mund të kenë lidhje me shkrimin e mesazhit kërcënues.
Gjatë kontrollit të avionit nuk është konstatuar asnjë send shpërthyes.
Për rastin është njoftuar edhe struktura e Antiterrorit dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e pasagjerit që ka shkruar letrën.
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