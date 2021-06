Alarm për bombë në një avion të “Air France” në Paris, i cili vinte nga Afrika.

Dyshohej se në avion kishte një sasi eksplozivi. Autoritetet dhanë urdhër dhe menjëherë u bë evakuimi i pasagjerëve.

Raportohet se avioni u ul në tokë pa incidente.

Ministri i Brendshëm, Gerald Darmanin tha se udhëtarët e avionit kanë zbritur teksa deri më tani nuk është gjetur asnjë pajisje shpërthyese, por hetimi vijon.

Ndërkohë, është ngritur një grup qeveritar me kërkesë të kryeministrit, i cili do të merret me hetimin e rastit.

