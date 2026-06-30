Në stacionin e autobusëve në Prishtinë, është raportuar për herë të dytë, për mjet shpërthyes.
Lajmin e konfirmoi për KosovaPress zëdhënësi për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana i cili tha se Policia e Kosovës ka evakuuar qytetarët, ndërkohë që janë angazhuar njësitet përkatëse për trajtimin e informacionin pas njoftimit të policisë në orën 8:00 të mëngjesit të sotëm.
“Rreth orës 08:00, kemi pranuar një informatë për mjet shpërthyes në Stacionin e Autobusëve, në Prishtinë. Menjëherë policia ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë në atë zonë. Në një perimetër të caktuar ka evakuuar qytetarët, ndërkohë që janë angazhuar njësitet përkatëse për trajtimin e informatës”, thuhet në komunikatë.
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