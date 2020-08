Futbollisti francez, Paul Pogba, konfirmohet pozitiv me koronavirus. Lajmin e ka dhënë Didier Deschamps, trajneri i Kombëtares franceze, i cili e ka përjashtuar nga skuadra.

Pozitiv me Covid-19, është konfirmuar edhe futbollisti tjetër i kombëtares franceze, Tanguy Ndombele. Që të dy lojtarët luajnë në Premier Ligën angleze.

Lajmi konfirmohet para ndeshjeve që Franca do zhvillojë kundër Suedisë dhe Kroacisë.

Pogba u fotografua duke shijuar një natë në një restorant në Londër gjatë fundjavës me gruan e tij shtatzënë Maria Zulay Salaues dhe miqtë e tij.

Lojtari i United tani do të duhet të kalojë 14 ditë në izolim, që do të thotë se do të humbasë fillimin e përgatitjeve para-sezonale të klubit javën e ardhshme.

Mediat britanike deklaruan ditën e sotme se 8 futbollist të skuadrës londineze të Chelsea ishin infektuar gjatë pushimeve me koronavirus. Sipas Daily Mail, 4 prej tyre ishin ne Mikonos të Greqisë ndërsa disa te tjerë në Capri dhe në Francë.

g.kosovari