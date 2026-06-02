“Shqiptarët protestojnë kundër planit të Kushnerit për resortin luksoz në Ishullin e Sazanit” – Ky është titulli që rrjeti prestigjioz i lajmeve “Al Jazeera” ka bërë për atë që po ndodh ditët e fundit në Shqipëri.
“Qindra njerëz janë tubuar në Shqipëri kundër planeve të një firme investimi të lidhur me Jared Kushnerin për të zhvilluar ishullin e Sazanit të Shqipërisë dhe pjesë të një parku kombëtar të mbrojtur në një resort luksoz bregdetar” – thuhet në shkrim.
Sipas “Al Jazeera” zemërimi u nxit nga komentet e gruas së Kushnerit, Ivanka Trump, e cila e përshkroi Sazanin si një “ishull privat” që ata “zbuluan”.
E vërteta në fakt, është se protestat nisën për Zvërnecin dhe tani po mbahen kundër Ramës dhe Berishës.
Jo kundër Kushnerit dhe Ivanka Trump.
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