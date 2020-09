Artan Shkëmbi është paraqitur ditën e sotme në GJKKO, pasi akuzohet se dekonspiroi operacionet e OFL-së dhe për korrupsion. Sot pritet që ai të njihet me masën e sigurisë, me pezullimin nga detyra dhe do të merret në pyetje. Shkëmbi është paraqitur së bashku me avokatin e tij Artan Broci.

Vendimi për pezullimin e tij u mor dy ditë më parë nga gjykata e Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe u pasua nga një urdhër i kryepolicit Ard Veliu.

/e.rr