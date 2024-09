Ish-shoqëruesi i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, Paul Deda, u shpall fajtor për veprat penale “Trafikimi i narkotikëve”, në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe “Grupi i strukturuar kriminal”.

Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dënoi Dedën me 12 vite burg, por duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar, dënohet me 8 vite heqje lirie, që do t’i fillojë nga dita e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë dhe do të kryhet në një IEVP të sigurisë së lartë.

Me 8 vite burg u dënuan dhe Hamid Seferi e Leonidha Sejdiaj, dënim që po ashtu do ta kryejnë në një burg të sigurisë së lartë.

Ata u arrestuan nën akuzën për trafik droge nga Shqipëria në Itali, kur në pranga ranë dhe dhjetëra persona të tjerë, mes tyre zyrtarë të lartë të policisë.