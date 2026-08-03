Ish-kongresistja republikane amerikane Marjorie Taylor Greene ka hedhur akuza të forta në rrjetet sociale, duke ngritur pikëpyetje mbi financimin amerikan për Marokun dhe duke lënë të kuptohet se pas valës së emigrantëve marokenë drejt enklavës spanjolle të Ceutës mund të ketë pasur interesa të tjera gjeopolitike.
Greene pretendon se republikanët kanë miratuar 40 milionë dollarë fonde amerikane për Marokun vetëm dy javë përpara se mijëra emigrantë marokenë të hynin në Ceuta, territor spanjoll në Afrikën e Veriut.
Sipas saj, në raportin shoqërues të komitetit përkatës thuhej se qytetet Ceuta dhe Melilla, edhe pse administrohen nga Spanja, ndodhen në territor që Maroku e konsideron pjesë të pretendimeve të tij historike.
“Republikanët paguan 40 milionë dollarë nga taksat e amerikanëve për Marokun dhe më pas u shtirën sikur kufijtë kanë rëndësi. Republikanët dhe demokratët janë e njëjta gjë. Amerika është lënë e fundit”, shkruan Greene.
Në reagimin e saj, ish-kongresistja shkon edhe më tej, duke ngritur dyshime nëse pas krizës së emigracionit në Ceuta mund të kenë ekzistuar ndikime të aktorëve të tjerë rajonalë, përfshirë Izraelin, megjithëse ajo nuk paraqet prova që mbështesin këtë pretendim.
Pretendimet e Greene kanë nxitur debat në rrjetet sociale, por deri më tani nuk ka prova publike apo deklarata zyrtare që të mbështesin akuzat për një rol të Izraelit në organizimin ose nxitjen e valës së emigrantëve marokenë drejt Spanjës. Ngjarja e Ceutës është shpjeguar gjerësisht nga autoritetet dhe analistët si pasojë e tensioneve diplomatike mes Marokut dhe Spanjës në atë periudhë.
Republicans paid $40 MILLION of your tax dollars to Morocco to invade Spain.
And then they all pretended like borders matter and clutched their pearls like invasions are offensive.
R’s and D’s are the same and the Uniparty has put us in $40 T in debt and Americans LAST. https://t.co/MZyOF2OOcc
— Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene (@FmrRepMTG) August 2, 2026
Nga ana tjetër Kongresmeni republikan nga Florida, Mario Díaz-Balart, i cili drejton nënkomisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për fondet buxhetore, është një nga autorët e projektligjit që e cilëson Ceutën dhe Melillën si territore marokene. Projektligji iu paraqit Dhomës së Përfaqësuesve më 30 prill.
Sipas raportimeve, Díaz-Balart i ka deklaruar gazetarëve se dy qytetet përbëjnë një pikë të dobët për Spanjën, ndërsa ka akuzuar kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez se nuk ka qenë mjaftueshëm besnik ndaj Shteteve të Bashkuara.
Në prill të vitit 2025, ai zhvilloi një takim në Uashington me ministrin e Jashtëm të Marokut, Nasser Bourita, ku morën pjesë edhe sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe këshilltari i atëhershëm për Sigurinë Kombëtare, Mike Waltz. Pas këtij takimi, Díaz-Balart rikonfirmoi mbështetjen për vendimin e Donald Trump që njeh sovranitetin e Marokut mbi Saharanë Perëndimore.
Kongresmeni amerikan njihet gjithashtu si një mbështetës i kahershëm i Izraelit. Ai ishte bashkësponsor i paketës së ndihmës prej 17.6 miliardë dollarësh për Izraelin, të propozuar në shkurt 2024, ka mbështetur Taylor Force Act dhe ka përshëndetur vendimin e vitit 2017 për zhvendosjen e ambasadës amerikane në Jerusalem.
Sipas organizatës Track AIPAC, gjatë karrierës së tij fushatat e Díaz-Balart kanë përfituar mbi 900 mijë dollarë të lidhura me lobin pro-Izrael. Ndërkohë, media Sludge raportoi se vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, komiteti politik i AIPAC i ka kanalizuar atij 124 mijë dollarë donacione.
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