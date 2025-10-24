Përfundimet e OSBE/ODIHR-it kanë sjellë tone të ndryshme nga kampet politike. Nga opozita ka mbështetje të këtij raporti, duke thënë se përfundimet e OSBE/ODIHR-it tregojnë “farsë elektorale”, ndërsa nga mazhoranca nuk ka asnjë reagim.
Lidhur me analizën e këtij raporti, ishte i ftuar në rubrikën “Përballë Lajmit” në Klan News, me gazetarin Besard Jacaj, anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Ilir Alimehmeti.
Fillimisht Alimehmeti u ndal tek pika e cilësuar në këtë raport, ku thuhet se “partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative dhe ndikimi institucional, duke e bërë të paqartë ndarjen midis shtetit dhe partisë”. Për këtë, demokrati u shpreh se raporti tregon që partia dhe shteti nuk kanë “kufij të qartë”.
“Kur ata thonë se gara është e pabarabartë dhe nuk bëhet dallimi i shtetit me partisë, ata të kanë thënë fjalët më të forta që kanë, se në atë mënyrë flasin ata. Flasin në gjuhë diplomatike”, tha ai.
Por nuk ishte vetëm kjo pika “qortuese” e OSBE/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, por gjithashtu dhe shqetësimi për shit-blerje të vullnetit të qytetarëve.
Partia Demokratike e ka akuzuar shpesh herë mazhorancën për blerje apo manipulim të votave, por a ka përdorur opozita mjete për ndikim të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë në vullnëtin e qytetarëve? Për këtë, Alimehmeti e ka mohuar një gjë të tillë, por mohimi erdhi përmes ironisë, duke bërë krahasimin e tij me kampin rozë.
“A ka shqiptarë që nuk e di se kush e ka fuqinë e blerjes së votës në Shqipëri? Ku janë gjithë fuqitë e mbledhura? E dinë shqiptarët shumë mirë. E di shumë mirë, unë kam qenë në fushatë, kam qenë në terren dhe vij nga terreni edhe sot që flasim. Në çdo zonë që ulesh për kafe, të ulesh në tavolinë, mund të thonhë fare mirë sa i blen, sa ka blerë në total, e me radhë, e me radhë. Në qoftë se ne mendojmë se fuqia e partisë-shtet është e krahasueshme me fuqinë e opozitës, në aspektin monetar, atëhere me të vërtetë asnjë prej nesh nuk jeton në Shqipëri, të gjithë jetojmë në Hënë, në Mars, apo ku di unë diku tjetër.
Që të bësh tentativë, do të thotë të kesh thesin me para këtu mbrapa. Tani, thesin me para këtu mbrapa kush e ka? Se unë nuk e kam pasur, të flasim shumë qartë.
Në krahun tjetër në garë, ishin dhe disa ministra të PS. Kush mendoni se e ka fuqinë ekonomike dhe mbështetjen më të madhe të administratës nga mbrapa. E kam unë? Apo e kanë ministrat?”, tha ai.
Kujtojmë se përfundimet e OSBE/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit dolën ditën e enjte, 23 tetor 2025.
ODIHR ka kërkuar nga Shqipëria realizimin e pesë pikave kryesore.
Bëhet fjalë për:
Reformimin e kuadrit zgjedhor në mënyrë gjithëpërfshirëse
Depolitizimi i administratën zgjedhore në nivelet e ulëta
Sigurimi i kushte të barabarta në garë, duke ndalur përdorimin e burimeve shtetërore
Rritjën e transparencës së financimit të fushatave
Zgjatja e edukimit të votuesve për përdorimin e teknologjisë në votim.
Thesin me para e ka ai qe s’ja permend dot emrin ti, se te tredhe nga koka. 6 milion euro per te paguar nje fuqi m*ti nga Amerika per fushate, pa perfshire shume te tjera per te lobuar heqjen e non grates. Dhe keto i kane para xhepi, njelloje si ti heqesh nje qime derrit. Na thinje t*apin duke bere cdo dite palacon nga nje studio ne tjetren.