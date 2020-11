Ish- kreu i SHISH, Fatos Klosi është shprehur i bindur se për 10 akuzat e ngritura ndaj ish- luftëtarëve të UÇK qëndrojnë nxitës shqiptarë. Për këtë bindje, Klosi jep argumente, teksa se kush janë këta, ai i ndan në disa kategori.

Po aq i bindur, Klosi shprehet edhe për vendimin e Gjykatës Speciale ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit. Ai thotë se beson që nuk do të dënohen, por më tepër është një mesazh që kjo Gjykatë po iu përcjellë.

Klosi i cilësoi se akuzat janë absurde dhe madje është çuditur shumë kur i ka lexuar.

“Ka qenë një ushtri që më shumë ka pasur problem që të ruante veten, sesa të bënte gjëra të tilla që të quhen krime lufte. Nuk është luftë e përmasave të tilla prandaj them që akuzat janë shumë të forta. Është absurde, kam qenë në kontakte me ta dhe kur e kam dëgjuar këtë jam habitur, nëse do iu ngarkohen disa krime që mund të kenë ndodhur, pranë nuk janë këta përgjegjës. Por për krime kundër njerëzimit vetë termi është shumë i madh, unë mezi po pres që të shoh akuzat konkrete se më duken vërtetë absurde. Periudha me të cilën do merret Gjykata mars 1998-nëntor 1999, është kur mbaroi lufta. Shtëpia e verdhë? UÇK ka qenë një organizatë që luftonin, ato që kanë luftuar nuk kanë qëndruar këtej, ato furnizoheshin këtej me armë, baza e UÇK ka qenë ku shkarkohej armatimi, merrej prej tyre dhe çohej në Kosovë”, tha Klosi.