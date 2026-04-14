Fituesi i zgjedhjeve parlamentare hungareze, Péter Magyar, nuk do të vërë veton ndaj një kredie të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. Megjithatë, ai beson se Hungaria nuk duhet të jetë midis huadhënësve për shkak të situatës së saj financiare, tha Magyar në një konferencë për shtyp në kryeqytet, Budapest. Ish-kryeministri Viktor Orbán kishte bllokuar së fundmi lirimin e kredisë shumëmiliardë eurosh. Magyar shtoi se ai kundërshton anëtarësimin e përshpejtuar në BE për Ukrainën, e cila është nën sulm nga Rusia, ndërsa lufta vazhdon.
Kryeministri i emëruar hungarez tregoi gatishmërinë e tij për të folur me udhëheqësin e Kremlinit, Vladimir Putin. “Nëse Vladimir Putin telefonon, unë do t’i përgjigjem telefonit”, tha ai. Nëse do të zhvillohej një bisedë, shpjegoi Magyar, “mund t’i thoja se do të ishte mirë të ndërpriteshin vrasjet pas katër vitesh dhe të përfundonte lufta”. Ai shtoi, “Ndoshta do të ishte një telefonatë e shkurtër dhe nuk mendoj se ai do ta ndërpriste luftën me këshillën time”. Magyar deklaroi se do të rishikonte “të gjitha kontratat e Hungarisë” për furnizimet ruse me energji, do t’i rinegocionte ato dhe do t’i përfundonte “nëse është e nevojshme”.
Magjari njoftoi fillimin e një epoke të re për vendin e tij. “Ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të siguruar që një epokë e re të fillojë vërtet tani”, tha ai. Hungarezët kishin votuar për një “ndryshim të plotë të regjimit”. Ai i bëri thirrje Presidentit Tamas Sulyok të mblidhte parlamentin e ri “sa më shpejt të jetë e mundur” në mënyrë që të mund të zëvendësonte Kryeministrin aktual Viktor Orbán në fillim të majit.
Po ashtu, Magjari akuzoi Ministrin e Jashtëm në largim, Péter Szijjártó, për shkatërrimin e dokumenteve që lidhen me sanksionet e BE-së. “Për aq sa dimë ne, ai u paraqit në Ministrinë e Jashtme këtë mëngjes në orën 10:00 të mëngjesit – pikërisht ministria, sistemet kompjuterike të së cilës u kompromentuan nga hakerat rusë – dhe dokumentet që lidhen me sanksionet aktualisht po shkatërrohen atje”, tha Magjari. “Kjo nuk do të jetë e mjaftueshme” për të ndaluar hetimet në vazhdim, shtoi ai. Magjari nuk ofroi prova për të mbështetur pretendimet e tij.
“Sapo mora disa informacione interesante që doja t’i ndaja. Shumë njerëz menduan se Ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó ishte zhdukur, pasi ai nuk u pa dje gjatë fjalimit të fitores së Viktor Orbán. Por të gjithë mund të jenë të sigurt, Péter Szijjártó është i zhdukur. Ai u shfaq sot në orën 10:00 të mëngjesit në Ministrinë e Jashtme, ku, siç e dimë, hakerat rusë kishin qenë të pranishëm për një vit, së bashku me Eszter Gyarmati. Që atëherë, ai dhe kolegët e tij më të ngushtë kanë shkatërruar dokumente që lidhen me sanksionet. Kjo është ajo që po ndodh aktualisht në Hungari; ne e dimë prej ditësh se shkatërrimi i dokumenteve ka filluar, njësoj si në ditët e vjetra të partisë shtetërore”, tha Peter Magyar, Kryeministri i Hungarisë.
Gazetarët investigativë kanë akuzuar Ministrin e Jashtëm të Hungarisë, Péter Szijjártó, se e ka telefonuar vazhdimisht Ministrin e Jashtëm rus, Sergey Lavrov, nga takimet e ministrave të jashtëm të BE-së dhe e ka informuar atë rreth diskutimeve.
