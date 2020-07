Deputeti i Partisë Socialiste, Ilir Beqaj , nga foltorja e Kuvendit i ka kthyer përgjigje akuzave të PD, në lidhje me taksën progresive.

Teksa PD për javë me radhë shprehet se kjo taksë i ka varfëruar shqiptarët, Beqaj me fakte mbi të ardhurat që kanë patur punonjësit në vend, i ka cilësuar këto deklarata si idiote.

Në fjalën e tij Beqaj hedh poshtë pretendimet e PD duke u shprehur se, ” 7 mijë policë kanë paguar 700 mijë lekë më pak taksa në 7 vite dhe kanë patur 700 mijë lekë më shumë. Mund mos të mjaftojnë por nuk është varfëri. 23 mijë mësuesit e arsimit 9-vjeçar, në 7 vite kanë paguar secili 1.4 milionë lekë taksa më pak. Kanë patur në buxhetin e tyre familjar 1.4 milionë lekë më shumë”.

Fjala e plotë e Ilir Beqajt:

Nisma e tre kolegëve deputetë i hap rrugën përfundimit të proçesit të legalizimit. Që prej një viti konsolidimi i hipotekës, ka bërë që mundi i Shqiptarëve në 30 vjet të jetë i materializuar në titujt e pronësisë.

Meqënëse po flasim për taksat. Ka tre-katër javë që drejtues të lartë të PD, kanë arritur të thonë gjëra deri në idiotësi. Kanë një muaj që iu thonë shqiptarëve, “Taksat progresive i varfëroi shqiptarët”, por çfarë bëri në fakt taksa progresive. 7mijë policë kanë paguar 700 mijë lekë më pak taksa në 7 vite dhe kanë patur 700 mijë lekë më shumë. Mund mos të mjaftojnë por nuk është varfëri. 23 mijë mësuesit e arsimit 9-vjeçar, në 7 vite kanë paguar secili 1.4 milionë lekë taksa më pak. Kanë patur në buxhetin e tyre familjar 1.4 milionë lekë më shumë.

Mund të mos mjaftojë por, një lavatriçe, një televizor apo një laptop për fëmijët mund edhe ta blejnë. 7 mijë mësuesit e arsimit të mesëm kanë paguar 1 milion e 250 mijë lekë më pak taksa. E njëjta gjë edhe për 6250 infermierët në spitale, 1.4 milionë lekë kanë kursyer në 7 vjet. Dhe kështu me radhë. Shqiptarët nuk janë budallenj. Por ju lutem, bëni politik, ndërtoni program, por kështu idiotësish mos na thoni më.

