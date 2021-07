Akuzave të deputetit të zgjedhur të PS Petro Koçit i cili tha se duart e krimit janë shtrirë mbi financat publike në Fier, i është përgjigjur edhe drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës, Artan Lame nga Patosi.

Lame kërkon që politika mos përfshihet me punët e Kadastrës në Fier dhe kudo, por të merret me drejtimin dhe vizionin. Kreu i Kadastrës deklaroi se ai vetë po çon dosje me probleme për hetim të mëtejshëm, teksa i bën thirrje Prokurorisë dhe SPAK të ndihmojë Kadastrën.

“Hedhur akuza më duke fjalë e rëndë. Sidoqoftë pa dashur të hyj në polemika, politika ti rrijë larg këtij procesit. Të merret me vizion dhe drejtimin. Kapiteni i anijes le të drejtojë anijen, ai që mban motorin (Kadastra) le të na lënë të bëjnë punën. Ndryshe po ngatërruam rolet anija ose nuk do ecë ose do të përplaset diku. Politika të rrijë larg këtyre proceseve. Unë vetë si drejtor i përgjithshëm i kadastrës kam çuar dhe po çoj dosje për hetim të mëtejshëm, me një arsyetim shumë të thjeshtë. Ka dy kategori dosjesh me probleme, e para mitmarrja, gjoba, futja e dorës në xhepin e tjetrin. Dhe e dyta janë problematikat e trashëguara, shit-blerjet e dyshimta, regjistrime të dyshimta, troje të dhëna këtu e të regjistruara në vend tjetër. Kjo kërkon kohë. Me të dy këto procese po ecim. Bujrum kush të dojë le të vijë Prokurori dhe SPAK të na ndihmojë në këtë proces”, tha Artan Lame.

Lame deklaroi se procesi i certifikimit të tokës me ligjin e ri po ecën me dyfishin e ritmit të vitit të kaluar.

“Procesi i certifikimit të tokës me ligjin e ri po ecën me ritme dyfishin e vitit të kaluar dhe disa fishin në raport me vitet paraardhëse sidomos në zona si këto, njerëzit janë të interesuar presin të marrin kredi pa certifikuar tokën nuk bëjnë dot asnjë veprim. Ndjejmë pjesëmarrjen e njerëzve por mbetet dhe aq problem për problemet e sistemit të adresave të lajmërimit”.

g.kosovari