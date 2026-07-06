Qëndrim Kryeziu ka hedhur akuza të ashpra ndaj kryeministrit Albin Kurti, duke e akuzuar për politika që, sipas tij, dëmtojnë bizneset dhe ekonominë e Kosovës.
Në një intervistë për “Balkan Update” në ABC News, Kryeziu deklaroi se qeveria po bllokon qëllimisht sektorin privat dhe po favorizon produktet serbe.
Ai ngriti gjithashtu akuza të rënda ndaj Kurtit për lidhje me Serbinë dhe Iranin, si edhe për përfshirje në organizimin e protestave në Tiranë. Kryeziu tha se këto veprime, sipas tij, kanë izoluar Kosovën ekonomikisht dhe po dëmtojnë interesat e vendit. Deklaratat e tij nuk u shoqëruan me prova për të mbështetur këto pretendime.
“Qeveria Kurti nuk është hera e parë që po u bën bllokada të bizneseve të vendit tonë. Qeveria Kurti u ka shpallur luftë të gjitha bizneseve në vendin tonë. Të gjitha vijnë direkte nga Serbia. Ne kemi një kryeministër që është kryekëput njeri i Serbisë. Po mbyll një nga fabrikat më të mëdha, vetëm e vetëm që Kosova të furnizohet me produkte serbe.
Albin Kurti është direkte dorë e Irani dhe nuk kas sesi ai të distancohet nga protestat që organizon në Tiranë. Qëllimi i tij është për të shkatërruar shqiptarinë, është njëri i paguar nga Irani. Kosovën e ka shkatërruar edhe për ekonominë, prej 6 vitesh ne jemi të distancuar nga ekonomia ndërkombëtare. Ai është përbetuar që të shkatërrojë Kosovën. Ai është direkte organizator i të gjitha protestave në Tiranë. Protesta ndërkombëtare e paralajmëruar më 4 korrik, ishte kundër Pavarësisë së SHBA. Kosova nuk ka përse të përfshihet në protestat në Shqipëri”, tha Kryeziu.
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