Ish kreu i Shërbimit Inteligjent, Fatos Klosi ka folur për akuzat e Sali Berishës për deputetin socialist Pandeli Majko.

Berisha deklaroi se Majko është në përgjimet e SHISH, të cilat kishin objektiv trafikantë droge që ndodheshin në një tavolinë me Majkonë në Kukës disa vite më parë. Për Klosin këto janë deklarata të pabesueshme dhe i përkasin stilit politik të Berishës prej 35 vjetësh tashmë.

‘Bën deklarata nga më të çuditshmet. E kam provuar me deklaratat me mua. Kanë qenë broçkulla. Ashtu ka stilin e politikës. Nuk ka folur shumë për bëmat e tij. Është fokusuar te kundërshtari. Nuk ka kritikuar kurrë që ky program është i gabuar. Ai merret me probleme personale të njerëzve. Nuk e besoj dot. Është një përgjim ambiental nëse është. Po nuk ma merr mendja që SHIK është zgjeruar për të përgjuar një trafikant droge. Majko është dhe deputet dhe përgjegjës i PS për Kukësin. Duhet marrë leje për të. Sipas Berishës nuk është marrë leje por është marrë leje në një gjykatë. Nuk e besoj komplet. Është luftë politike e Berishës.’

Informacionet e Shërbimit gjithnjë janë sekrete, vijon Klosi dhe nuk është normale që ato të dalin.

‘Shërbimi ka një detyrim. Si ka dalë ky informacion. Shërbimi ka si nen se puna e shërbimit është sekrete. Ka plote raste ku nuk ka kohë të merret leja në gjykatë. Shërbimi nuk ka në plan të çojë njerëzit në gjykatë. Përgjimet janë gjëra të vogla. Berisha thotë nuk është në përgjim Pandeliu, janë njerëzit. Aty u ndodh Pandeliu. Çdo kërkesë e çdo qytetari është legjitime. Nëse një personazh si Berisha bën një deklaratë, Pandeliu është normale të bëjë këtë kërkesë. Fakti që ai e kërkon një informacion nga SHIK, është i sigurt se nuk e ka bërë këtë punë. Pandeliu e di shumë mirë se nuk ka ndodhur kjo gjë.’

‘Kryeministri do thërrasë shefen e SHIK, do e pyesi është e vërtetë kjo që thotë Berisha. Po sajon apo ka të vërtetë. Ma merr mendja se kështu do jetë. është bërë ky muhabet. SHIK ka përgjegjësi si doli informacioni.’

Më tej, Klosi shpjegon edhe si procedohet nga SHISH në raste përgjimesh.

‘Puna e Shërbimit Informativ është sekret. Puna është për shtetin, që të ketë informacion, për fenomene. SHIK nuk dënon. Është shërbim informativ, për fenomene që cenojnë sigurinë kombëtare. Natyrisht kontrabanda, trafiku. Përgjimet e mëdhaja nuk kanë ardhur nga SHIK. Janë nga shërbimet partnerë. Policitë partnere. Përgjimet kryesore kanë qenë nga ato celularët. I sollën policia franceze dhe vendet e Beneluksit.’

‘SHIK ka orientimet e veta. Krimi i organizuar ka qenë objekt nga kryesorët. Ka planet e veta se ça bën. Kur e sheh se duhet të njoftojë policinë dhe prokurorinë. SHIK nuk merret me politikë. Nuk është marrë në kohën time, nuk merret më. Ne e dëgjojmë Berishën përnatë. Ça do bënte SHIK më shumë se këto që thotë Berisha.’

Megjithatë prioritetet e punës së SHISH i cakton kryeministri pasi varet nga ekzekutivi.

‘Prioritetet e shërbimi i cakton kryeministri. Që do merreni me këtë punë, me këtë punë. Dhe në varësi të punës del se kush është më i rëndësishëm si fenomen. Jo duke shkuar prapa një trafikanti.’

Klosi zbulon se në kohën kur punonte në krye të SHISH, kishte takime të shpeshta me drejtor policie, ministra të brendshëm apo prokurorë.

‘Takohesha me prokurorin 3 herë në ditë. Takohesha me ministrin e brendshëm, me drejtorin e policisë. Sot kur takohet prokurori me kreun e SHISH del në lajme. Bashkëpunimi me policinë është orientim nga shefi, kryeministri. Nuk kanë si dalin në treg informacionet. Të bashkëpunojë SHIK me policinë është normale. Në Shqipëri i bën politika të gjitha kritikat. Si rasti konkret, prandaj nuk i besoj. Duan ta nxjerrin Majkon si bashkëpunëtorë me krimin dhe ka vjedhur vota.’