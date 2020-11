Prokuroria e Posaçme (SPAK), ka deklarua se nuk ka kompetenca të hetojë në lidhje me inventarin e viktimave pas infektimit me Covid-19. Në një prononcim për Report TV, SPAK është shprehue se nuk mund të merret me deklarata politike.

Prokuroria e Tiranës që ka kompetencë nuk ka ngritur ende nje grup hetimor dhe për pasojë nuk është bërë asnjë verifikim.

“Nuk kemi kompetenca të inventarizojmë të vdekurit apo të merremi me deklarata politike,”- tha SPAK.

