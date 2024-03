Deputetja Partisë Socialiste, Elisa Spiropali është ndalur të flasë për mediat pas përfundimit të Konferecnës së kryetarëve.

Ndër të tjera ajo foli edhe në lidhje me këmbënguljen e Alibeajt se ka një marrëveshje Rama – Berisha, për funksionimin e Kuvendit.

Ajo shtoi se Komisioni i Reformës Zgjedhore pritet të ketë një produkt dhe nëse jo, do të kalojë në institucionet e tjera të Kuvendit.

Spiropali: Nuk është çështje as gratash as non gratash, lexova Alibeajn ku këmbëngul për një marrëveshje, mes Berishës dhe Ramës sa i takon funksionimit të Kuvendit.

Si duket Alibeaj ngaqë nuk vjen në Kuvend dhe nuk ka se si të vijë në fakt, përderisa nuk vjen Luli, na nis në Komisionin Zgjedhor ultimatume qesharake për ndryshimin e sistemit, kjo është çështja e jona. Unë nuk dua të hyjë në mënyrën e funksionit të opozitës.

Sa na takon ne, kemi qenë këtu edhe të gatshëm. Ne kemi bërë detyrën tonë në komisione. Ato ligje janë diskutuar për orë të tëra në Kuvend. Në Zgjedhoren duhet t’i bëjmë me dije, se ky komision pritet të këtë një produkt, nëse nuk do të ketë do ta kalojmë institucionet e tjera në Kuvendit dhe do ta kalojmë se seancë plenare.

