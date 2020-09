Aktori i njohur, Gabriel Garko, ka zbuluar se është homoseksual para miliona shikuesve të “Gf VIP” (Grande Fratello VIP – Vëllai i Madh VIP).

Ai e zbuloi sekretin me anë të një letre drejtuar ish të dashurës, Adua Del Vesco, raporton “DonnaPOP”. Gjatë viteve të fundit, thashethemet për homoseksualitetin e tij kanë qarkulluar vazhdimisht, dhe më në fund, aktori ka bërë rrëfimin tronditës.

Gjatë episodit të “Gf VIP”, Garko kurrë nuk shqiptoi frazën “Unë jam homoseksual”, por pavarësisht kësaj, me letrën e tij ai nuk lë vend për dyshime në lidhje me të vërtetën. Këtu janë fjalët e tij të sakta.

A dua, vendosa të të shkruaj një letër. E di që disa gjëra që do të them do të të vijnë si surprizë, jo sepse nuk i dija, por sepse do ta bëj këtu dhe tani.

Të dy së ​​bashku jetuam një përrallë të bukur, të bukur, por një përrallë. Në përrallë bëjnë pjesë njerëzit që i shkruajnë ato, dhe njerëzit që i interpretojnë, dhe nuk e di kush argëtohet më shumë. A je kënaqur? As unë.

A të kujtohet kur në “Sanremo” të thashë se doja të bëja gjërat e mia, atje fillova të jetoj, thashë moshën time të vërtetë, gjeta fëmijën brenda meje.

Që atëherë nuk kam qenë në gjendje të mbaj më një maskë. Ne jetuam një përrallë të bukur dhe unë do ta jetoja njëmijë herë. Por ishte një përrallë.

Por tani do të doja të jetoja jetën time. Me ty si mike. Ekziston edhe një përrallë tjetër, ku kam jetuar vetëm. Do doja të thoja pse ishte një sekret. E vërteta do të anashkalojë çdo shenjë heshtjeje.

Gabriel Garko me letrën e tij drejtuar Adua Del Vesco, tregon se vite të tëra ishin thjesht një gënjeshtër dhe përpiqet ta fshehë faktin që është homoseksual.

g.kosovari